Muslera artık üç numara!

2011 yılından bu yana Galatasaray kalesini koruyan Fernando Muslera, Konyaspor maçıyla birlikte kulüp tarihinin en fazla forma giyen 3. futbolcusu oldu. 588 maçla Bülent Korkmaz'ın zirvede olduğu listede Muslera 485 maçla üçüncü sırada yerini aldı.174 karşılaşmayı ise gol yemeden tamamladı. 1 kez de rakip fileleri havalandırdı. 37 yaşındaki Uruguaylı kalecinin sezon sonunda Galatasaray'la bitecek olan sözleşmesinin uzatılması bekleniyor.