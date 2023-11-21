Muslera ile yola devam

37 yaşındaki file bekçisi, Alanyaspor karşılaşmasında 479. kez sarı-kırmızılı takımın formasını giyecek. Tecrübeli kaleci eğer formunu korursa, devre arasında 1+1 yıllık sözleşmeyi kapaca
Performansı kadar profesyonelliği ile Türk futbolunda taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanan Fernando Muslera, adını Galatasaray'ın tarihine de yazdırmış durumda. Kasımpaşamaçında dirseği çıkan, buna rağmen mucizevi şekilde takım için büyük önem taşıyan deplasmandaki Bayern Münih maçına yetişen 37 yaşındaki file bekçisi, Hatayspor karşısında da görevinin başındaydı. Fedakârlıktan kaçmayan Uruguaylı 1 numara, Alanyaspor karşılaşmasında 479. kez Galatasaray kalesini koruyacak ve sarı-kırmızılı formayı 479 kez giymiş Sabri Sarıoğlu'nu yakalayacak. Muslera, Manchester Unitedsınavı ile Galatasaray'da en çokoynamış 4. isim olacak. Muslera, eski takım arkadaşı 'Sabri Reis'i geçmeye hazırlanırken, BülentKorkmaz 588 maçla zirvede. Sarıkırmızılı yönetim, sözleşmesi sezon sonunda bitecek deneyimli 1 numarayla yola devam etmeyi düşünüyor. Muslera, formunu koruması halindedevre arasında 1+1 yıllık yenisözleşmeyi kapacak.
12 YILDA 15 KUPA!
12 senedir Galatasaray'ın kalesini koruyan Muslera, sarı-kırmızılı formayla bu süreçte 6 Süper Lig şampiyonluğu, 4 Türkiye Kupası şampiyonluğu, 5 de Süper Kupa zaferi yaşadı.
ASLAN'A 25 MİLYON EURO!
HEM tribünlerden hem forma satışından hem de Şampiyonlar Ligi sebebiyle kasasını dolduran Galatasaray, büyük gelir elde edeceği bir anlaşma daha imzaladı. Sarı-kırmızılı kulüp, Puma ilegelecek sezon başlayacak 5yıllık bir sponsorluk sözleşmesiyapıldığını açıkladı. Puma'nın toplamda 25 milyon Euro (787 milyon TL) tutarında bir sabit ödeme gerçekleştireceğini duyuran G.Saray, KAP'a yaptığı bildiriye şöyle devam etti: "Ayrıca sportifbaşarıya dayalı oluşturulmuşolan prim ve ödül sistemineuygun prim ödemesi ve bunların dışında Puma tarafından satışı yapılacak olan şirketimiz lisanslı ürünleri üzerinden hesaplanacak tutarda telif ödemesi yapacaktır."