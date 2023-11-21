Muslera ile yola devam

Performansı kadar profesyonelliği ile Türk futbolunda taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanan Fernando Muslera, adını Galatasaray'ın tarihine de yazdırmış durumda.buna rağmen mucizevi şekilde takım için büyük önem taşıyan deplasmandaki Bayern Münih maçına yetişen 37 yaşındaki file bekçisi, Hatayspor karşısında da görevinin başındaydı. Fedakârlıktan kaçmayan Uruguaylı 1 numara, Alanyaspor karşılaşmasında 479. kez Galatasaray kalesini koruyacak ve sarı-kırmızılı formayı 479 kez giymiş Sabri Sarıoğlu'nu yakalayacak.Muslera, eski takım arkadaşı 'Sabri Reis'i geçmeye hazırlanırken,Sarıkırmızılı yönetim, sözleşmesi sezon sonunda bitecek deneyimli 1 numarayla yola devam etmeyi düşünüyor.12 senedir Galatasaray'ın kalesini koruyan Muslera, sarı-kırmızılı formayla bu süreçte 6 Süper Lig şampiyonluğu, 4 Türkiye Kupası şampiyonluğu, 5 de Süper Kupa zaferi yaşadı.HEM tribünlerden hem forma satışından hem de Şampiyonlar Ligi sebebiyle kasasını dolduran Galatasaray, büyük gelir elde edeceği bir anlaşma daha imzaladı. Sarı-kırmızılı kulüp,Puma'nın toplamda 25 milyon Euro (787 milyon TL) tutarında bir sabit ödeme gerçekleştireceğini duyuran G.Saray, KAP'a yaptığı bildiriye şöyle devam etti:ve bunların dışında Puma tarafından satışı yapılacak olan şirketimiz lisanslı ürünleri üzerinden hesaplanacak tutarda telif ödemesi yapacaktır."