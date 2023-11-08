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Giriş Tarihi: 8.11.2023

Muslera mucizesi!

Muslera mucizesi!

4 gün önce dirseği çıkan Uruguaylı file bekçisi, 1 ay oynayamaz diyenlere inat dün idmana katıldı, Bayern maçında forma için mesajı verdi

Kasımpaşa maçında dirseği çıkan Fernando Muslera'nın çekilen MR'ında kaslarda kanama ve yırtık, bağlarda esneme tespit edilmişti. 3 gün boyunca yoğun tedavi uygulanan Muslera, bir mucizeye imza attı ve dün antrenmana çıktı. 37 yaşındaki file bekçisi, iğne tedavisi ile Bayern Münih maçında sahada olmak istediğini son antrenmana çıkarak gösterdi. Dün hocası Okan Buruk ile konuşan Uruguaylı eldiven, oynamak istediğini söyledi. Israrcı olduğu için de apar topar Almanya kafilesine dahil edildi. Yedek kaleci Günay Güvenç'i bu maça hazırlayan Okan Buruk, Muslera'nın jet dönüşü üzerine kararını tekrar gözden geçirecek. Muslera forma için Günay'a göre bir adım önde…

BURUK: SORUN OLMAYACAK
Muslera'nın durumuyla ilgili hocası Okan Buruk, dün düzenlediği basın toplantısında şu açıklamayı yaptı: "Antrenmanda bizimle birlikteydi. Olumsuz bir şey olmadı. Yarın (bugün) bakıp son kararı vereceğiz. Doktorumuz, oynadığı takdirde herhangi bir sorun olmayacağını söyledi. Yarın (bugün) onunla da görüşüp son kararı vereceğiz."

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