Muslera mucizesi!

Kasımpaşa maçında dirseği çıkan Fernando Muslera'nın çekilen MR'ında kaslarda kanama ve yırtık, bağlarda esneme tespit edilmişti. 3 gün boyunca yoğun tedavi uygulanan37 yaşındaki file bekçisi, iğne tedavisi ile Bayern Münih maçında sahada olmak istediğini son antrenmana çıkarak gösterdi. Dün hocası Okan Buruk ile konuşan Uruguaylı eldiven, oynamak istediğini söyledi. Israrcı olduğu için de apar topar Almanya kafilesine dahil edildi.Muslera forma için Günay'a göre bir adım önde…Muslera'nın durumuyla ilgili hocası Okan Buruk, dün düzenlediği basın toplantısında şu açıklamayı yaptı: "Antrenmanda bizimle birlikteydi. Olumsuz bir şey olmadı. Yarın (bugün) bakıp son kararı vereceğiz. Doktorumuz, oynadığı takdirde herhangi bir sorun olmayacağını söyledi. Yarın (bugün) onunla da görüşüp son kararı vereceğiz."