Beşiktaş derbisi biter bitmez orta yuvarlakta toplanan Galatasaraylı futbolcular galibiyeti kutlamadan önce, kaptan Muslera kısa bir konuşma yaptı. Tüm takımın ortak dili İngilizce konuşarak seslenen Uruguaylı, "We are the best, we will be the champion (En iyi takım biziz ve biz şampiyon olacağız)" dedi. Ardından teknik heyet ve futbolcular sarılarak zaferi kutladı.