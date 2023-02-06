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Giriş Tarihi: 6.2.2023

Muslera şoku!

BERKAY TURAN
Muslera şoku!

Tecrübeli file bekçisi, Bartra’nın darbesiyle sağ ayak bileğinden sakatlandı. Sedyeyle çıkan 36 yaşındaki eldivenin ayak sırtı kemiklerinden birinde darbeye bağlı kanama ve kısmi çökme tespit edildi

Galatasaray'ın sevinci, Fernando Muslera'nın sakatlığıyla buruk kaldı. Özellikle ikinci yarıda yaptığı kurtarışlarla kalesinde devleşen tecrübeli eldiven, 81. dakikada Bakasetas'ın uzaktan şutunu çıkardıktan sonra Bartra'nın hamlesinde sağ ayak bileğine sert bir darbe aldı. Yapılan müdahale sonrası oyuna devam edemeyeceği anlaşılan ve sedyeyle saha kenarına alınan Uruguaylı, gözyaşlarını tutamadı. Yerini Okan Kocuk'a bırakan Muslera'nın yapılan tetkiklerinde, ayak sırtı kemiklerinden birinde darbeye bağlı kanama ve kısmi çökme tespit edildi. Başarılı file bekçisinin 1.5 ay forma giyemeyeceği kaydedildi. En son 14 Haziran 2020'de deplasmandaki Rize maçında yine dünkü gibi ofsayt olan bir pozisyonda sakatlanan 36 yaşındaki kalecinin, sağ ayak tibia ve fibula kemikleri kırılmış ve 7 ay sahalardan uzak kalmıştı.

İÇİMİZİ YAKTIN KAPTAN!
Fernando Muslera'nın sakatlığı dün bir anda maçın önüne geçti. Kaptanlarının gözyaşı akıttığını görerek büyük üzüntü yaşayan Galatasaraylı taraftarlar, sosyal medyada tecrübeli file bekçisi için binlerce mesaj paylaştı. Sarı-kırmızılı futbolseverler, "Geçmiş olsun… Sen ağladın bizim içimiz yandı… Lütfen ciddi bir şey olmasın… Kaptan en kısa sürede geri dön… Galibiyete sevinemiyoruz kaptan. Sağlığın için dua ediyoruz Muslera" ifadelerini kullandı.




DEĞNEKLERLE HASTANEYE GİTTİ
Aldığı sert darbe sonrası oyuna devam edemeyen ve sedyeyle kenara gelen Fernando Muslera, koltuk değnekleriyle hastaneye gitti. Ağlayan başarılı kaleciyi arkadaşları da yanına gelerek teselli etmeye çalıştı.

KAAN GELDİ ROSS GİDİYOR
GALATASARAY'DA yeni transfer Kaan Ayhan ilk kez maç kadrosuna girdi. Trabzonspor karşısında yedek kulübesinde oturan milli futbolcunun gelişiyle birlikte Mathias Ross'un takımda forma şansı kalmadı. Ross'un 1-2 gün içinde Süper Lig'de bir ekibe kiralık gönderilmesi bekleniyor.

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