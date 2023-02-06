Muslera şoku!

Galatasaray'ın sevinci, Fernando Muslera'nın sakatlığıyla buruk kaldı.Yapılan müdahale sonrası oyuna devam edemeyeceği anlaşılan ve sedyeyle saha kenarına alınan Uruguaylı, gözyaşlarını tutamadı.En son 14 Haziran 2020'de deplasmandaki Rize maçında yine dünkü gibi ofsayt olan bir pozisyonda sakatlanan 36 yaşındaki kalecinin, sağ ayak tibia ve fibula kemikleri kırılmış ve 7 ay sahalardan uzak kalmıştı.FernandoMuslera'nın sakatlığı dün bir anda maçın önüne geçti. Kaptanlarının gözyaşı akıttığını görerek büyük üzüntü yaşayan Galatasaraylı taraftarlar, sosyal medyada tecrübeli file bekçisi için binlerce mesaj paylaştı. Sarı-kırmızılı futbolseverler, "Geçmiş olsun… Sen ağladın bizim içimiz yandı… Lütfen ciddi bir şey olmasın… Kaptan en kısa sürede geri dön… Galibiyete sevinemiyoruz kaptan. Sağlığın için dua ediyoruz Muslera" ifadelerini kullandı.Aldığı sert darbe sonrası oyuna devam edemeyen ve sedyeyle kenara gelen Fernando Muslera, koltuk değnekleriyle hastaneye gitti. Ağlayan başarılı kaleciyi arkadaşları da yanına gelerek teselli etmeye çalıştı.GALATASARAY'DA yeni transfer Kaan Ayhan ilk kez maç kadrosuna girdi. Trabzonspor karşısında yedek kulübesinde oturan milli futbolcunun gelişiyle birlikte Mathias Ross'un takımda forma şansı kalmadı. Ross'un 1-2 gün içinde Süper Lig'de bir ekibe kiralık gönderilmesi bekleniyor.