Muslera: Zamanı gelince karar vereceğim!

G.SarayKaptanı Fernando Muslera, ülkesinde ESPN'e açıklamalarda bulundu. Uruguaylı kaleci, Dünya Kupası'nda oynamayı iple çektiğini belirtirken de sezon sonu ayrılık ihtimalinin de olabileceğinin altını çizdi. Kariyerine başladığı kulüp olan Montevideo Wanderers'ta jübile yapmak istediğini belirten 36 yaşındaki deneyimli eldiven şöyle devam etti: "Zamanı geldiğinde bir karar vereceğim. Ama Galatasaray ile 2 yıl daha sözleşmem var. Kulübün ve ülkenin bana verdiklerine saygı duyma niyetindeyim. Bana her zaman futbolcunun kariyerinin uçup gittiğinisöylerlerdi. Bugün daha iyi anlıyorum."