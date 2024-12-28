Muslera’ya yönetimden yeşil ışık

Bu sezonun sonunda sözleşmesi sona erecek olan Fernando Muslera ile G.Saray yönetimi mart ayında masaya oturacak. Sarı-kırmızılılar, +1 sezon daha opsiyonu olan Uruguaylı file bekçisinin planlarını resmi olarak öğrenip ona göre hareket edecek. Ülkesinde Penerol ile prensip anlaşması yaptığı iddia edilen Muslera, kalmak isterse yönetim buna yeşil ışık yakacak. Aksi bir durumda ise yönetim mart ayından itibaren kaleci transferi için kolları sıvayacak. Muslera, eşi ve çocuklarını daha önce ülkesi Uruguay'a taşıyarak ayrılık için ilk adımı atmıştı.

HAYIRSEVER OSIMHEN

G.SARAY'IN yıldızı Victor Osimhen, Afrika'daki hayır işlerine son sürat devam ediyor. Nijeryalı oyuncu, Lagos'ta çocuklara bisiklet, hastanelere araçgereç yardımında bulundu. Başarılı futbolcunun daha sonra Benin'e geçerek burada da destek olduğu vakıfların organizasyonlarına katılacağı ve çeşitli açılışlar yapacağı öğrenildi.

ASLANTEPE'YE HÜCUM VAR

SÜPER Lig'de sezon sonuna kadar sarı-kırmızılı takım, RAMS Park'ta 9 maç daha oynayacak. Bu 9 müsabakaya özel ek kombineler satışa sunuldu. Taraftarlar fiyatları 8 bin TL ila 120 bin TL arasında değişen bu 9 maçın biletlerine de büyük ilgi gösterdi. G.Saray, yeni kombinelere olan yoğun ilgi ile birlikte Aslantepe'de kapalı gişe oynamaya devam edecek.

BANKALAR BİRLİĞİ'NİN PARASI HAZIR

GALATASARAY yönetimi uzun zamandır kulübün Bankalar Birliği'nden çıkması için çalışma halindeydi. Dün sarı-kırmızılılara sevindirici haber geldi. G.Saray'ın bedelli sermaye artırım talebinin SPK tarafından onaylandığı duyuruldu. Yapılan açıklamada, "Şirketimizin 5.4 milyar TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 1 milyar 80 milyon TL olan çıkarılmış sermayenin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 4 milyar 320 milyon TL artırılarak 5.4 milyar TL'ye çıkartılmasına ilişkin hazırlanan izahname Sermaye Piyasası Kurulu'nun yazısı ile onaylanmıştır" denildi. Galatasaray, elde edilecek fonun büyük bir kısmının Bankalar Birliği borcu için kullanılacağını belirtti.