Mütevazı olun kibirden vazgeçin

“Biz gergin değiliz. Şampiyon belli, gergin olması gereken ikincilik-üçüncülük savaşı verenler. Koalisyon güçleri bizimle mücadele edemez. Bu genç insanlar, zengin ailelerin çocukları. Biraz daha mütevazı ve kibirden yoksun hareket etmelerini tavsiye ediyorum”
Florya'da taraftara açık idmanı Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur ile birlikte izleyen Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, çok sert açıklamalar yaptı. ÖzellikleBeşiktaş Asbaşkanı SerhanÇetinsaya'nın, derbi sonrasıyaptığı sinkaflı paylaşım içinağır ifadeler kullanan Özbekşunları söyledi: BURAYA gelmeden önce Riva'daydık. TFF tesislerinde depremzede çocuklar ile bir araya geldik. Benden başka kulüp başkanı yoktu. İsterdim ki tüm başkanlar oradaolsaydı. Geldiğim zaman öğrendim,'Riva'ya gitti' algısı yapılmış. Yeter artık! Benim oraya gitme amacım depremzede çocuklarımız! Galatasaray'ı örnek alın.
OLAY YERİNE İLK ÖNCE KATİL GELİR
(F.BAHÇE Başkanı Ali Koç'un G.Saray hakkındaki sözleriyle ilgili soru üzerine) Zaman zaman filmlerde izliyoruz. Bir cinayet işlendiği zamanolay mahalline ilk katil gelir. Durmadan, 'FETÖ' diyen arkadaşada sesleniyorum, ya arkadaş bu işlerin ne olduğunu herkes biliyor.Gocunduğunuz bir şey var ki sürekli bunu söylüyorsunuz. Terör örgütünü ikide bir dilinize almanızı ben çözemiyorum. BEŞİKTAŞLI yönetici Serhan Çetinsaya'nın babası benim 30 yıllık arkadaşım. Süleyman Bey dün beniaradı ve üzüntülerini bildirdi. Oğlunun namınaG.Saray camiasından özür diledi. F.Bahçe'nin açıklaması üzerinden kötü bir paylaşım. Bu koalisyongüçleri bizimle mücadele edemezler.
DİLİNİZE SAHİP ÇIKIN
BİZ gergin değiliz. Şampiyon belli, gergin olması gereken ikincilik-üçüncülük savaşı verenler. Onlar bu gerginliğikamufle edebilmek için bize sataşıyor. Biz yolumuza bakıyoruz. Korku ateşi etrafı sarmış. Sürekli G.Saray'ı konuşarak bu ateşi söndüremezsiniz. Buateş üfleyerek sönmez. ÖZELLİKLE bu koalisyonun yaptığı saldırılar G.Saray'ın daha da güçlenmesini sağlamıştır. Düşmanlarımıza korku veriyoruz. Kendi işleriyle uğraşsınlar. HEM Beşiktaş hem F.Bahçe'deki bu genç insanlar, zengin ailelerin çocukları. Biraz daha mütevazıve kibirden yoksun şekildehareket etmelerinitavsiye ediyorum. Zenginbabanın zengin çocuğugelip buraya oturmadı. Onlara tavsiyem, konuşurken dilinize sahip çıkın. Türk toplumunun gerilmeye ihtiyacı yok.