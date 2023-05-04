Mütevazı olun kibirden vazgeçin

lorya'da taraftara açık idmanı Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur ile birlikte izleyen Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, çok sert açıklamalar yaptı.gelmeden önce Riva'daydık. TFF tesislerinde depremzede çocuklar ile bir araya geldik. Benden başka kulüp başkanı yoktu.Benim oraya gitme amacım depremzede çocuklarımız! Galatasaray'ı örnek alın.Başkanı Ali Koç'un G.Saray hakkındaki sözleriyle ilgili soru üzerine) Zaman zaman filmlerde izliyoruz.Terör örgütünü ikide bir dilinize almanızı ben çözemiyorum.yönetici Serhan Çetinsaya'nın babası benim 30 yıllık arkadaşım.F.Bahçe'nin açıklaması üzerinden kötü bir paylaşım.gergin değiliz. Şampiyon belli, gergin olması gereken ikincilik-üçüncülük savaşı verenler.Biz yolumuza bakıyoruz. Korku ateşi etrafı sarmış. Sürekli G.Saray'ı konuşarak bu ateşi söndüremezsiniz.bu koalisyonun yaptığı saldırılar G.Saray'ın daha da güçlenmesini sağlamıştır. Düşmanlarımıza korku veriyoruz. Kendi işleriyle uğraşsınlar.Beşiktaş hem F.Bahçe'deki bu genç insanlar, zengin ailelerin çocukları.Onlara tavsiyem, konuşurken dilinize sahip çıkın. Türk toplumunun gerilmeye ihtiyacı yok.