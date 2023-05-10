Müthiş rekor... 320 milyon TL kasada

Başakşehir maçı hafta içi oynanmasına rağmen Nef Stadyumu'nda 47 binden fazla taraftar vardı. Bu sezon iç sahada 46 bin ortalama yakalayan Galatasaray, en fazla tribün dolulukoranına sahip kulüp konumunda. Şampiyonluk havasına giren taraftarlar bir süre önce yenilemeye sunulan kombinelere büyük ilgi gösterdi.BAŞAKŞEHIR maçının ardından Galatasaray soyunma odasında büyük bir sevinç yaşandı.da soyunma odasına inerek sarıkırmızılı takımın kutlamasına ortak oldu.Sezonun ilk yarısında Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe derbisinde 10 milyon TL prim dağıtılmıştı. Başakşehir galibiyeti nedeniyle oyuncularödül alacak.BAŞAKŞEHIR maçını saha kenarında sarı-kırmızı atkıyla takip eden Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un bu hareketi, futbolseverler tarafından büyük beğeni topladı. 49 yaşındaki çalıştırıcının bu atkıyı motivasyon amaçlı taktığı öğrenilirken, bizzat gidip seçtiği bildirildi.Buruk, teknik adam olarak da aynı başarıyı elde etmeye çok yakın.