Müthiş rekor... 320 milyon TL kasada

Başakşehir maçı hafta içi oynanmasına rağmen Nef Stadyumu'nda 47 binden fazla taraftar vardı. Bu sezon iç sahada 46 bin ortalama yakalayan Galatasaray, en fazla tribün doluluk (yüzde 88) oranına sahip kulüp konumunda. Şampiyonluk havasına giren taraftarlar bir süre önce yenilemeye sunulan kombinelere büyük ilgi gösterdi. Kısa sürede 27 bin kombinekart yenilendi ve Galatasaray'ınkasasına 320 milyon TL sıcakpara girdi. Yüzde 400'e yakın zamyapılmasına rağmen bu sezonki tribüngeliri şimdiden 3'e katlandı vekulüp rekoru kırıldı.
MUSLUKLAR AÇILDI: 20 MILYON TL
BAŞAKŞEHIR maçının ardından Galatasaray soyunma odasında büyük bir sevinç yaşandı. Sportif A.Ş. BaşkanVekili Erden Timur ve kulüpüyesi Murat Özkaya da soyunma odasına inerek sarıkırmızılı takımın kutlamasına ortak oldu. Maçtan önce10 milyon TL olarakbelirlenen galibiyetprimi, tezahüratlarlacoşan futbolcularınisteğiyle ikikatına; 20milyon TL'ye yükseltildi. Sezonun ilk yarısında Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe derbisinde 10 milyon TL prim dağıtılmıştı. Başakşehir galibiyeti nedeniyle oyuncular 750'şerbinTL'yeyakın ödül alacak.
ATKIYI TAKTI AKIM BAŞLADI
BAŞAKŞEHIR maçını saha kenarında sarı-kırmızı atkıyla takip eden Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un bu hareketi, futbolseverler tarafından büyük beğeni topladı. 49 yaşındaki çalıştırıcının bu atkıyı motivasyon amaçlı taktığı öğrenilirken, bizzat gidip seçtiği bildirildi. Çocukluktan beri sarı-kırmızırenklere gönül veren Okan Buruk,Galatasaray altyapısından yetişmişve futbolcu olarak 7 şampiyonluk görmüştü. Buruk, teknik adam olarak da aynı başarıyı elde etmeye çok yakın.