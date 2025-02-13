Mutlu olduğum yerdeyim

transferin son gününde Trabzonspor'dan renklerine kattığı Eren Elmalı, yeni formasıyla ilk pozunu verdi. 3.5 yıllık imzayı atan ve 17 numaralı formasını giyerek objektifler karşısına geçen 24 yaşındaki oyuncu,Formanın ve Galatasaray armasının ağırlığını biliyorum, sorumluluklarımı biliyorum. Süreç güzel bir şekilde bitti. İnşallah her şeyin sonu güzel olur. Taraftarlarımızın önüne çıkmak için çok heyecanlıyım. Tek isteğim bizi sonuna kadar desteklemeleri" dedi. Tecrübeli sol bek, yarım sezon için 14 milyon TL kazanacak. Sonraki yıllarda ücreti 45, 55 ve 65 milyon TL olacak.