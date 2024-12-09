Mutlu olun!

G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, maç sonrasında bir hayli sinirliydi. 51 yaşındaki çalıştırıcı, Barış Alper Yılmaz'ın durumu nedeniyle tepki gösterip yayıncı kuruluştan soru da almadı.diyen Buruk, şöyle devam etti: "Barış ne durumda bilmiyoruz. Milli oyuncu. Ülkenin marka değerine katkı yapmış bir oyuncu.