Mutlu olun!

G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, maç sonrasında bir hayli sinirliydi. 51 yaşındaki çalıştırıcı, Barış Alper Yılmaz'ın durumu nedeniyle tepki gösterip yayıncı kuruluştan soru da almadı. "Bu duruma getiren herkes çok mutlu olsun"
diyen Buruk, şöyle devam etti: "Barış ne durumda bilmiyoruz. Milli oyuncu. Ülkenin marka değerine katkı yapmış bir oyuncu. Maç ile futbol ile ilgili konuşacak bir şey yok. Herkes için hayırlısı olsun. Bilerek bir oyuncunun, kendi mevkisinden koşup direkt arkadaşının ayağına basması, sakatlamak için çaba sarf etmesi, VAR çağırmasına rağmen kırmızı verilmemesi günün özeti."