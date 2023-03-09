Müzayede lisede

ürkiye'yi derinden sarsan deprem felaketi sonrası spor camiası da yaraları sarmak için harekete geçmişti. Kulüpler statlarda yardım için seferber olurken, toplanan tırlar dolusu malzeme ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmıştı.Kulübe bağışlanan maddi-manevi değeri olan eşyaların (forma, madalya vs) satılacağı müzayedede elde edilecek gelir, depremzedelere bağışlanacak.