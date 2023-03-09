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Giriş Tarihi: 9.3.2023

Müzayede lisede

Müzayede lisede
Türkiye'yi derinden sarsan deprem felaketi sonrası spor camiası da yaraları sarmak için harekete geçmişti. Kulüpler statlarda yardım için seferber olurken, toplanan tırlar dolusu malzeme ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmıştı. Bu çerçevede Galatasaray çok özel bir müzayede düzenleyecek. Sarı-kırmızılı yönetim ve futbol takımının katılacağı anlamlı organizasyon yarın akşam 19.05'te G.Saray Lisesi'nde gerçekleşecek. Kulübe bağışlanan maddi-manevi değeri olan eşyaların (forma, madalya vs) satılacağı müzayedede elde edilecek gelir, depremzedelere bağışlanacak.

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Müzayede lisede
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