Müzayede lisede

Türkiye'yi derinden sarsan deprem felaketi sonrası spor camiası da yaraları sarmak için harekete geçmişti. Kulüpler statlarda yardım için seferber olurken, toplanan tırlar dolusu malzeme ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmıştı. Bu çerçevedeGalatasaray çok özelbir müzayede düzenleyecek.Sarı-kırmızılı yönetimve futbol takımınınkatılacağı anlamlıorganizasyon yarınakşam 19.05'te G.SarayLisesi'nde gerçekleşecek. Kulübe bağışlanan maddi-manevi değeri olan eşyaların (forma, madalya vs) satılacağı müzayedede elde edilecek gelir, depremzedelere bağışlanacak.