Nantes Mohamed’i bırakmıyor

Nantes’ta göze giren Mostafa Mohamed için Fransız kulübü 5.7 milyon Euro’luk opsiyonu kullanacak
G.Saray'ın Nantes'a kiraladığı Mostafa Mohamed için Fransız kulübü satın alma opsiyonuna çok yakın. Nice karşılaşmasında 65. dakikada oyunagirip 88'de 1 puanıgetiren golü atan 25 yaşındaki futbolcu, bu sezon 40 maça çıktı ve 9 gol-5 asistlik katkı sağladı. Nantes'la kiralık sözleşmesi 30 Haziran 2023'te sona erecek olan Mısırlı forvetin kontratında 5 milyon 750 bin Euro satın alma opsiyonu bulunuyor. Nantes Teknik DirektörüAntoine Kombouare de oyuncuyla ilgili,"Yedek kalsa da pes etmemesini istiyorum.O bu takımda kalacak" ifadelerini kullandı ve Mohamed'in kendileri için ne kadar önemli bir oyuncu olduğunu vurguladı.