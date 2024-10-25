Nasılsa kazanırız

Bu sezon öne geçtiği maçlarda sürekli tedirginlik yaşayan Galatasaray'da bu negatif durum Elfsborg maçında da devam etti.3-0 öne geçtiği mücadelede skorun 3-2'ye gelmesine engel olamayanİsveç ekibine karşı 4-3 kazanılan karşılaşmaya oyuncularını tam olarak motive etmekte zorlanan Okan Buruk ve ekibi, itirafta da bulundu. Geçen sezon Bayern Münih ve Manchester United maçları ile bu sezonki F.Bahçe mücadelesini de örnek olarak gösteren Buruk, yakın çevresinegörüşünü paylaştı.ntalyaspor maçından sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımdakiYunus Akgün'ün cezası belli oldu. PFDK, sarı-kırmızılı oyuncuya herhangi bir men cezası vermezken, 117 bin TL fatura çıkardı. Böylece 24 yaşındaki futbolcu pazartesi günü oynanacakKasımpaşa maçında hakeme yönelikAncak daha sonra Tahkim Kurulu, ikisinin de cezasını kaldırmıştı. Bu arada sosyal medyada, taraftarlar "yorumlarıyla karara tepki gösterdiler.Disiplin Kurulu'nun, Yunus'averdiği para cezasınatepki gösterdi.vrupa Ligi sonrasında yeniden lige odaklanan Okan Buruk, derbide değişime de gidecek.Elfsborg karşısında takımın en etkili isimlerinden olan ve 74 dakika sahada kalan Belçikalı oyuncu, derbide kenardaki silahlardan biri olacak.