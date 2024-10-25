Bu sezon öne geçtiği maçlarda sürekli tedirginlik yaşayan Galatasaray'da bu negatif durum Elfsborg maçında da devam etti. Kasımpaşa ve RFS müsabakalarında 3-0 ve 2-0 üstünlüğünü koruyamayan Galatasaray, Elfsborg karşısında da taraftarını strese soktu.
3-0 öne geçtiği mücadelede skorun 3-2'ye gelmesine engel olamayan sarı-kırmızılı takımı olası beraberlik senaryosundan Yunus Akgün kurtardı.
SEVİYE FARKI VAR
İsveç ekibine karşı 4-3 kazanılan karşılaşmaya oyuncularını tam olarak motive etmekte zorlanan Okan Buruk ve ekibi, itirafta da bulundu. Geçen sezon Bayern Münih ve Manchester United maçları ile bu sezonki F.Bahçe mücadelesini de örnek olarak gösteren Buruk, yakın çevresine "Çok güçlü bir takımız ve oyuncularımız bu tip rakiplere karşı 'nasılsa kazanırız' rahatlığıyla sahaya çıkıyorlar. Tottenham maçında daha rahatız. Çünkü oyuncularımız o seviye maçlara daha iyi konsantre oluyorlar"
görüşünü paylaştı.
TFF'DEN AYNI TARİFE!..
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ntalyaspor maçından sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımdaki "hakaret" sebebiyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca tedbirli olarak disipline sevk edilen
Yunus Akgün'ün cezası belli oldu. PFDK, sarı-kırmızılı oyuncuya herhangi bir men cezası vermezken, 117 bin TL fatura çıkardı. Böylece 24 yaşındaki futbolcu pazartesi günü oynanacak Beşiktaş derbisinde sahada olacak.
Kasımpaşa maçında hakeme yönelik 'tehdit' suçundan tedbirli olarak disipline gönderilen Okan Buruk ile Batshuayi de 117 bin TL ceza almıştı.
Ancak daha sonra Tahkim Kurulu, ikisinin de cezasını kaldırmıştı. Bu arada sosyal medyada, taraftarlar "Madem cezalar uygulanmayacak, neden PFDK'ya sevkler yapılıyor"
yorumlarıyla karara tepki gösterdiler.
117 ALKIŞ!
Öte yandan Beşiktaş Kulübü de, resmi sosyal medya hesabından "117 Alkış" emojisi paylaşarak
Disiplin Kurulu'nun, Yunus'a
verdiği para cezasına
tepki gösterdi.
ÇİFT FORVETE DEVAM MERTENS KULÜBEYE
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vrupa Ligi sonrasında yeniden lige odaklanan Okan Buruk, derbide değişime de gidecek. Bu sezon 15 maçta G.Saray forması giyen ve bunların 13'üne ilk 11'de başlayıp 4 gol-2 asist ile oynayan Dries Mertens kulübeye çekilecek.
Elfsborg karşısında takımın en etkili isimlerinden olan ve 74 dakika sahada kalan Belçikalı oyuncu, derbide kenardaki silahlardan biri olacak. Hücum hattını Osimhen ve İcardi ile kurarak yine çift forvetle oynamak isteyen Okan Buruk, Mertens'i ise yanında tutup ihtiyaç halinde sahaya sürecek.