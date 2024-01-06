Ndombele’de son umut

Eksiklerin fazlalığında Konyaspor maçında forma bulması beklenen Fransız oyuncu, Galatasaray kariyerini de şekillendirecek
Performansı ile hayal kırıklığı yaratan Ndombele'ye bir şans daha gelecek. Ara transfer döneminde yolların ayrılması planlanan Fransız oyuncuya Okan Buruk, bu hafta da forma vererek umutlarını yeşertmek istiyor. Eksiklerin çokolduğu Konyaspormaçında süre almayahazırlanan 27yaşındaki orta saha,kendisini göstermeyeve takımda kalmayaçalışacak. Avrupa Ligi için UEFA'ya göndereceği listede üç değişiklik yapma hakkı bulunan Galatasaray'da, Ndombele konusunda henüz nihai karar verilmedi. Yıldızoyuncunun performansınagöre kiralıksözleşmesi feshedilebilir.