Ndombele’de son umut

Performansı ile hayal kırıklığı yaratan Ndombele'ye bir şans daha gelecek. Ara transfer döneminde yolların ayrılması planlanan Fransız oyuncuya Okan Buruk, bu hafta da forma vererek umutlarını yeşertmek istiyor.Avrupa Ligi için UEFA'ya göndereceği listede üç değişiklik yapma hakkı bulunan Galatasaray'da, Ndombele konusunda henüz nihai karar verilmedi.