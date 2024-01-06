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Giriş Tarihi: 6.1.2024

Ndombele’de son umut

Ndombele’de son umut

Eksiklerin fazlalığında Konyaspor maçında forma bulması beklenen Fransız oyuncu, Galatasaray kariyerini de şekillendirecek

Performansı ile hayal kırıklığı yaratan Ndombele'ye bir şans daha gelecek. Ara transfer döneminde yolların ayrılması planlanan Fransız oyuncuya Okan Buruk, bu hafta da forma vererek umutlarını yeşertmek istiyor. Eksiklerin çok olduğu Konyaspor maçında süre almaya hazırlanan 27 yaşındaki orta saha, kendisini göstermeye ve takımda kalmaya çalışacak. Avrupa Ligi için UEFA'ya göndereceği listede üç değişiklik yapma hakkı bulunan Galatasaray'da, Ndombele konusunda henüz nihai karar verilmedi. Yıldız oyuncunun performansına göre kiralık sözleşmesi feshedilebilir.

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Ndombele’de son umut
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