Ndombele’de top yönetimde

ransfer döneminin sonuna doğru Tottenham'dan gelen Tanguy Ndombele, hantal görüntüsünü bir türlü üzerinden atamadı. Sadece Antalya deplasmanında ilk 11'de sahaya çıkan Ndombele, oyuna sonradan girdiği maçlarda oldukça etkisiz bir görüntü sergiledi.Ancak bu opsiyon, zorunlu değil. Galatasaray Yönetimi toparlanmazsa 26 yaşındaki futbolcu ile devre arasında yollarını ayırmayı düşünüyor.