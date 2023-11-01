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Giriş Tarihi: 1.11.2023

Ndombele’de top yönetimde

Ndombele’de top yönetimde

G.Saray'da bekleneni veremeyen Fransız orta saha ile devre arasında yollar ayrılabilir

Transfer döneminin sonuna doğru Tottenham'dan gelen Tanguy Ndombele, hantal görüntüsünü bir türlü üzerinden atamadı. Sadece Antalya deplasmanında ilk 11'de sahaya çıkan Ndombele, oyuna sonradan girdiği maçlarda oldukça etkisiz bir görüntü sergiledi. Performansıyla hayal kırıklığı yaratan Fransız orta sahanın kiralık sözleşmesinde 15 milyon Euro'luk satın alma maddesi var. Ancak bu opsiyon, zorunlu değil. Galatasaray Yönetimi toparlanmazsa 26 yaşındaki futbolcu ile devre arasında yollarını ayırmayı düşünüyor.

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Ndombele’de top yönetimde
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