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Giriş Tarihi: 26.1.2023

Ne yaparlarsa yapsınlar vazgeçmem!

Ne yaparlarsa yapsınlar vazgeçmem!
G.Saray Başkanı Dursun Özbek, kulübün Ocak Ayı Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Türk sporunda herkese adalet getirilmesi için çalıştıklarını belirten Başkan, "PFDK'nın beni disipline sevk ettiğini öğrendim. Ne yaparlarsa yapsınlar biz sonuna kadar doğruları söylemeye devam edeceğiz" dedi. F.Bahçe Başkanı Ali Koç'un karşılıklı konuşma çağrısı için, "Fenerbahçe'yi sahasında 3-0 yendik. Olayı saha dışına çıkarmaya çalışıyorlar" yorumunu yapan Başkan şunları söyledi: "Başarılı oldukça dört bir yandan saldırılar başlıyor. Sezon başında sadece 1 futbolcumuza talep vardı. Bugün 5-6 futbolcumuza hatırı sayılır transfer talepleri var. 1-2 hafta içerisinde Florya'nın tapusunu alacağız" ifadelerini kullandı.

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Ne yaparlarsa yapsınlar vazgeçmem!
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