Ne yaparlarsa yapsınlar vazgeçmem!

Başkanı Dursun Özbek, kulübün Ocak Ayı Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Türk sporunda herkese adalet getirilmesi için çalıştıklarını belirten Başkan,dedi. F.Bahçe Başkanı Ali Koç'un karşılıklı konuşma çağrısı için,yorumunu yapan Başkan şunları söyledi: "Başarılı oldukça dört bir yandan saldırılar başlıyor. Sezon başında sadece 1 futbolcumuza talep vardı. Bugün 5-6 futbolcumuza hatırı sayılır transfer talepleri var. 1-2 hafta içerisinde Florya'nın tapusunu alacağız" ifadelerini kullandı.