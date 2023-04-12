Ne yapsalar boşuna!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Divan Kurulu toplantısında camiaya çağrı yaptı.diyen Özbek, "Bunu yadırgamıyoruz. Çünkü önceden de bu böyleydi. Sizin bizi desteklemeniz çok önemli.Eğer birlik ve beraberlik içinde olursak onlar ne yaparlarsa yapsınlar boşuna! Özellikle bu kritik dönemde aynı birlik ve beraberliği, bugüne kadar gösterdiğiniz desteği tekrar göstermenizi istiyorum." diye konuştu.