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Giriş Tarihi: 13.4.2023

Ne yapsalar boşuna!

Ne yapsalar boşuna!
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Divan Kurulu toplantısında camiaya çağrı yaptı. "Rakiplerimizin ve futbolla ilgili kişilerin Galatasaray'a karşı tavırları var" diyen Özbek, "Bunu yadırgamıyoruz. Çünkü önceden de bu böyleydi. Sizin bizi desteklemeniz çok önemli. O kadar önemli ki rakiplerimiz; futbolun sahada oynanması dışında her şeyle uğraşır oldular! Eğer birlik ve beraberlik içinde olursak onlar ne yaparlarsa yapsınlar boşuna! Özellikle bu kritik dönemde aynı birlik ve beraberliği, bugüne kadar gösterdiğiniz desteği tekrar göstermenizi istiyorum. Sizden kuvvet alıyoruz" diye konuştu.

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Ne yapsalar boşuna!
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