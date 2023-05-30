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Giriş Tarihi: 30.5.2023

Nefesler tutuldu heyecan dorukta

Nefesler tutuldu heyecan dorukta

Galatasaray, Başkent’te Ankaragücü’nü yenip şampiyonluğunu ilan etmeyi hedefliyor. Aslan’ın kaybını bekleyen Fenerbahçe ise evinde Antalya’yı devirip yarışı Nef Stadı’na taşımayı istiyor

Süper Lig'de tüm sezona bedel hafta geldi, çattı! Bugün oynanacak iki maçtan çıkacak sonuç, şampiyonu belirleyebilir. 5 puan farkla zirvede oturan Galatasaray, deplasmanda Ankaragücü'nü yenerse zaferini ilan edecek. Eryaman Stadı'ndaki müsabaka saat 20.00'de başlayacak. En yakın takipçisi Fenerbahçe ise evinde Antalyaspor'u mağlup edip Galatasaray'ın Ankara'da puan kaybetmesini bekleyecek. Ülker Stadı'ndaki mücadele de aynı saatte başlayacak. Eğer bugün Aslan puan kaybeder, Kanarya kazanırsa şampiyon, gelecek hafta Nef Stadı'nda oynanacak Galatasaray- Fenerbahçe maçında belli olacak.



G.SARAY BERABERE KALIRSA AVERAJ HESAPLARI BAŞLAR
G.Saray berabere kalır, F.Bahçe kazanırsa haftaya sarı-kırmızılı ekip, F.Bahçe derbisini 2-0 kaybetse dahi ikili averajla mutlu sona ulaşan taraf olacak. 3 veya daha fazla farkla yenilirse genel averajdan dolayı Fenerbahçe şampiyon olabilir. Sarı-lacivertlilerin bugün puan kaybetmesi durumunda ise Galatasaray, kendi alacağı sonucun önemi olmadan şampiyonluğa ulaşacak.

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