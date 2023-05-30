Nefesler tutuldu heyecan dorukta

Galatasaray, Başkent’te Ankaragücü’nü yenip şampiyonluğunu ilan etmeyi hedefliyor. Aslan’ın kaybını bekleyen Fenerbahçe ise evinde Antalya’yı devirip yarışı Nef Stadı’na taşımayı istiyor
Süper Lig'de tüm sezona bedel hafta geldi, çattı! Bugün oynanacak iki maçtan çıkacak sonuç, şampiyonu belirleyebilir. 5 puan farkla zirvede oturanGalatasaray, deplasmandaAnkaragücü'nü yenersezaferini ilan edecek. Eryaman Stadı'ndaki müsabaka saat 20.00'de başlayacak. En yakın takipçisi Fenerbahçe ise evinde Antalyaspor'u mağlup edip Galatasaray'ın Ankara'da puan kaybetmesini bekleyecek. Ülker Stadı'ndakimücadele de aynı saatte başlayacak. Eğer bugün Aslan puan kaybeder, Kanarya kazanırsa şampiyon, gelecek hafta Nef Stadı'nda oynanacak Galatasaray- Fenerbahçe maçında belli olacak.
G.SARAY BERABERE KALIRSA AVERAJ HESAPLARI BAŞLAR
G.Saray berabere kalır, F.Bahçe kazanırsa haftayasarı-kırmızılı ekip, F.Bahçederbisini 2-0 kaybetse dahiikili averajla mutlusona ulaşan tarafolacak. 3veya daha fazlafarklayenilirsegenel averajdandolayıFenerbahçe şampiyonolabilir. Sarı-lacivertlilerinbugün puan kaybetmesi durumundaise Galatasaray,kendi alacağı sonucun önemiolmadan şampiyonluğaulaşacak.