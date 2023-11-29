Nelsson göreve

Davinson Sanchez’in sakatlığında kızağa çekilen Danimarkalı stoper fırsat bulacak
Kritik mücadele öncesinde G.Saray'ın tek eksiği Davinson Sanchez… SakatlananKolombiyalı oyuncunun yokluğundateknik direktörOkan Buruk'un AbdülkerimBardakcı'nın yanındaNelsson'u oynatmasıbekleniyor. Davinson'un en az 3 hafta daha oynayamayacağı hesaplanırken, Nelsson için de teknik heyet bu durumu geri dönüş fırsatı olarak görüyor. Daha öncekimaçlarda orta sahadaiyi bir uyum yakalayanTorreira-Kaan ikilisinibozmayı düşünmeyenBuruk; sağda Boey, soldaAngelino ile oynayacak.