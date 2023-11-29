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Giriş Tarihi: 29.11.2023

Nelsson göreve

MEHMET ÖZCAN
Nelsson göreve

Davinson Sanchez’in sakatlığında kızağa çekilen Danimarkalı stoper fırsat bulacak

Kritik mücadele öncesinde G.Saray'ın tek eksiği Davinson Sanchez… Sakatlanan Kolombiyalı oyuncunun yokluğunda teknik direktör Okan Buruk'un Abdülkerim Bardakcı'nın yanında Nelsson'u oynatması bekleniyor. Davinson'un en az 3 hafta daha oynayamayacağı hesaplanırken, Nelsson için de teknik heyet bu durumu geri dönüş fırsatı olarak görüyor. Daha önceki maçlarda orta sahada iyi bir uyum yakalayan Torreira-Kaan ikilisini bozmayı düşünmeyen Buruk; sağda Boey, solda Angelino ile oynayacak.

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