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Giriş Tarihi: 2.8.2023

Nelsson müjdesi!

TURGUT DOĞAN
Nelsson müjdesi!

"Victor Nelsson ile devam edeceğiz. Zaten o da bize burada kalmak istediğini söyledi... İcardi ve Zaha bir sonraki turda oynayacak." "Seyircimizle yaptığımız idman, bizi psikolojik olarak yukarı çekti. Evimizde Zalgiris'i yenip Şampiyonlar Ligi'nde yola devam edeceğiz."

G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'ndaki Zalgiris maçında istedikleri sonucu alıp yola devam edeceklerini söyledi. Deplasmanda 2-2 berabere kaldıkları karşılaşmada yaptıkları hataları tekrarlamayacaklarını söyleyen 49 yaşındaki hoca, ayrılacağı konuşulan Danimarkalı stoper Victor Nelsson'un durumuna da açıklık getirdi:
Seyircimizle yaptığımız antrenman, bizi psikolojik olarak yukarı çekti. Şampiyonlar Ligi'nde olmak için elimizden geleni yapacağız.

ZAHA İÇİN DİZİLİŞİ DEĞİŞTİRMEYECEĞIİZ

Victor Nelsson ile devam edeceğiz. Zaten o da burada kalmak istediğini söyledi.
Zaha çok yönlü bir oyuncu. Böyle çok fazla oyuncu var. Dizilişimizi değiştirmeyi düşünmüyoruz. Oradaki rolleri paylaştıracağız. Kafamızda bir şeyler var ama aslolan, birçok kaliteli oyuncu elimizde olacak ve bu çeşitlilik artacak.
İcardi bir sonraki tur bizimle olacak. Zaha da gün gün çalışıp takıma katılacak. İnşallah ikisi de bir sonraki tur oynayacak.

TÜRK KURALINA FAZLA TAKILMAYIN

Türk kuralına insanların fazla takılmaması gerekiyor. Tek maç oynamayacağız. Lig, Avrupa, Türkiye Kupası takvimimiz geniş. Maçları paylaşacağız. Rotasyonlar, dinlendirmeler olacak. Zorlanacağız ama oyuncumuzun olması, olmamasından daha iyi. Güzel bir zorluk.
Üzerimde kişisel olarak baskıyı tabii ki istiyorum. Bunu futbolcuyken de yaşıyordum ama teknik adam olarak sorumluluk daha fazla. Ama baskı bizi daha dinamik tutuyor.

CEDRIC BAKAMBU SAHNEYE ÇIKIYOR

G.SARAY'IN yeni transferi Cedric Bakambu, teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi durumunda bu akşam Zalgiris maçında ilk kez sarıkırmızılı formayı terletecek. Litvanya'daki ilk maçtan kısa süre önce kadroya katılan Demokratik Kongolu santrfor, Mathias Ross'un yerine UEFA kadrosuna dahil edildi. Buruk'un, 32 yaşındaki futbolcuyu ilk 11'de başlatmasa bile ikinci yarıda sahaya sürmeyi planladığı öğrenildi. Bu arada İcardi ile Zaha UEFA listesinde olmadığı için kadroda yok. Sakatlığını atlatan Torreira'nın durumu değerlendirilecek.

CİMBOM EVİNDE GOL ŞOV PEŞİNDE

Avrupa'da başarı hedefiyle yola çıkan G.Saray, Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında Litvanya'da 2-2 berabere kaldığı Zalgiris'i Rams Park'ta ağırlayacak. Aslan, 21.30'daki mücadelede taraftarlarına bol gollü galibiyet izletmeyi istiyor. Sarı-kırmızılıların tur atlaması için karşılaşmayı kazanması gerekiyor. Beraberlikte ise müsabaka uzatmalara gidecek. Cimbom, maçı kaybetmesi halinde ise yoluna Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'ndan devam edecek. Tur atlayan takım ise Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda; Ludogorets'i eleyen Olimpija Ljubljana ile karşılaşacak.

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