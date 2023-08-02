Nelsson müjdesi!

G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'ndaki Zalgiris maçında istedikleri sonucu alıp yola devam edeceklerini söyledi.Seyircimizle yaptığımız antrenman, bizi psikolojik olarak yukarı çekti. Şampiyonlar Ligi'nde olmak için elimizden geleni yapacağız.Victor Nelsson ile devam edeceğiz.Zaha çok yönlü bir oyuncu.Oradaki rolleri paylaştıracağız. Kafamızda bir şeyler var ama aslolan, birçok kaliteli oyuncu elimizde olacak ve bu çeşitlilik artacak.İcardi bir sonraki tur bizimle olacak.İnşallah ikisi de bir sonraki tur oynayacak.Türk kuralına insanların fazla takılmaması gerekiyor. Tek maç oynamayacağız.Rotasyonlar, dinlendirmeler olacak. Zorlanacağız ama oyuncumuzun olması, olmamasından daha iyi.Üzerimde kişisel olarak baskıyı tabii ki istiyorum.Ama baskı bizi daha dinamik tutuyor.yeni transferi Cedric Bakambu, teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi durumunda bu akşam Zalgiris maçında ilk kez sarıkırmızılı formayı terletecek. Litvanya'daki ilk maçtan kısa süre önce kadroya katılan Demokratik Kongolu santrfor, Mathias Ross'un yerine UEFA kadrosuna dahil edildi. Buruk'un, 32 yaşındaki futbolcuyu ilk 11'de başlatmasa bile ikinci yarıda sahaya sürmeyi planladığı öğrenildi. Bu arada İcardi ile Zaha UEFA listesinde olmadığı için kadroda yok. Sakatlığını atlatan Torreira'nın durumu değerlendirilecek.Avrupa'da başarı hedefiyle yola çıkan G.Saray, Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında Litvanya'da 2-2 berabere kaldığı Zalgiris'i Rams Park'ta ağırlayacak. Aslan, 21.30'daki mücadelede taraftarlarına bol gollü galibiyet izletmeyi istiyor.Cimbom, maçı kaybetmesi halinde ise yoluna Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'ndan devam edecek.