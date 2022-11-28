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Giriş Tarihi: 28.11.2022

Nelsson pişman etmedi!

Nelsson pişman etmedi!
Victor Nelsson için yaz transfer döneminde Sevilla'dan gelen 13 milyon Euro'luk teklifi kabul etmeyen Galatasaray Yönetimi, performansından memnun olduğu oyuncusunu 300 bin Euro zamla ödüllendirmişti. Dünya Kupası'nda piyasa yapacağı tahmin edilen Danimarkalı stoper, sarı-kırmızılı yetkilileri yanıltmadı. Fransa maçında ilk 11'de sahaya çıkan Nelsson, üçlü savunmada sol stoper olarak oynamasına rağmen başarılı bir görüntü sergiledi. Sözleşmesinde serbest kalma maddesi 25 milyon Euro yazan 24 yaşındaki futbolcuyu, Galatasaray ocak ayında satmayı düşünmüyor.

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Nelsson pişman etmedi!
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