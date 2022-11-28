Nelsson pişman etmedi!

Victor Nelsson için yaz transfer döneminde Sevilla'dan gelen 13 milyon Euro'luk teklifi kabul etmeyen Galatasaray Yönetimi, performansından memnun olduğu oyuncusunu 300 bin Euro zamla ödüllendirmişti. Dünya Kupası'nda piyasa yapacağı tahmin edilen Danimarkalı stoper, sarı-kırmızılı yetkilileri yanıltmadı.Sözleşmesinde serbest kalma maddesi 25 milyon Euro yazan 24 yaşındaki futbolcuyu, Galatasaray ocak ayında satmayı düşünmüyor.