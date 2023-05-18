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Giriş Tarihi: 18.5.2023

Nelsson’da indırim olmaz

Nelsson’da indırim olmaz
Takımının ikinci golünden önce kestiği bir atak ile İstanbulspor maçının kahramanı olan Nelsson, galibiyet üçlüsünü taraftara çektirdi. 24 yaşındaki savunmacı için sezon sonunda kulübe teklif yağması bekleniyor. Yönetim, sezon başında Sevilla'ya 13 milyon Euro'ya satmadığı Danimarkalı stoper için Atalanta'dan 16 milyon Euro'luk teklif aldı. Ancak pazarlığa oturulmadı ve Nelsson'un sözleşmesinde yazan 25 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi İtalyanlara hatırlatıldı. Galatasaray, 25 milyon Euro'dan aşağı oyuncuyu satmayı düşünmüyor.

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Nelsson’da indırim olmaz
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