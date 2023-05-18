Nelsson’da indırim olmaz

Takımının ikinci golünden önce kestiği bir atak ile İstanbulspor maçının kahramanı olan Nelsson, galibiyet üçlüsünü taraftara çektirdi. 24 yaşındaki savunmacı için sezon sonunda kulübe teklif yağması bekleniyor.Ancak pazarlığa oturulmadı ve Nelsson'un sözleşmesinde yazan 25 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi İtalyanlara hatırlatıldı.