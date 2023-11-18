Nelsson’un bileti Marcao’dan!

Galatasaray geçen sezon başında Marcao'yu 12 milyon Euro'ya Sevilla'ya satarken Brezilyalı stoperin boşluğunu 3.3 milyon Euro'ya Abdülkerim Bardakcı ile doldurdu. Abdülkerim, sSakatlıklarla boğuşan ve bu sezon hiç süre alamayan Marcao'nun İspanyol ekibinden ayrılması kesinleşti. Ara transfer döneminde Marcao'yu gönderecek olan Sevilla'nın stoper listesinde Victor Nelsson yer alıyor. Danimarkalı savunmacı için iki kez yaptığı girişimden sonuç alamayan İspanyollar, ocak ayında tekrar G.Saray'ın kapısını çalacak. Sarı-kırmızılı kulüp, yedek kaldığı için mutsuz olan Nelsson'un transferine bu kez kolaylık sağlayabilir.Süper Kupa Finali'nin Suudi Arabistan'da oynanacak olmasının tartışmaları sürüyor. Sarı-kırmızılı kulüp; Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 29 Aralık'ta Suudi Arabistan'da yapılmasına karar verilen derbi mücadelenin bu yıl Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisine alınması ve Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanması için Türkiye Futbol Federasyonu'na yazı göndererek resmi talepte bulundu.