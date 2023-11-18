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Giriş Tarihi: 18.11.2023

Nelsson’un bileti Marcao’dan!

MEHMET ÖZCAN
Nelsson’un bileti Marcao’dan!

25 yaşındaki savunmacı için İspanyol ekibi, ocak ayında üçüncü kez Cimbom’un kapısını çalacak. Yönetimin, yedek kalmaktan dolayı rahatsız olan oyuncaya kolaylık sağlayabileceği belirtildi

Galatasaray geçen sezon başında Marcao'yu 12 milyon Euro'ya Sevilla'ya satarken Brezilyalı stoperin boşluğunu 3.3 milyon Euro'ya Abdülkerim Bardakcı ile doldurdu. Abdülkerim, sarı-kırmızılı formayla sergilediği performansla Marcao'yu unutturdu. Ancak başarılı savunmacı için işler Sevilla'da yolunda gitmedi. Sakatlıklarla boğuşan ve bu sezon hiç süre alamayan Marcao'nun İspanyol ekibinden ayrılması kesinleşti. Ara transfer döneminde Marcao'yu gönderecek olan Sevilla'nın stoper listesinde Victor Nelsson yer alıyor. Danimarkalı savunmacı için iki kez yaptığı girişimden sonuç alamayan İspanyollar, ocak ayında tekrar G.Saray'ın kapısını çalacak. Sarı-kırmızılı kulüp, yedek kaldığı için mutsuz olan Nelsson'un transferine bu kez kolaylık sağlayabilir.

SÜPER KUPA BAŞVURUSU
Süper Kupa Finali'nin Suudi Arabistan'da oynanacak olmasının tartışmaları sürüyor. Sarı-kırmızılı kulüp; Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 29 Aralık'ta Suudi Arabistan'da yapılmasına karar verilen derbi mücadelenin bu yıl Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisine alınması ve Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanması için Türkiye Futbol Federasyonu'na yazı göndererek resmi talepte bulundu.

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Nelsson’un bileti Marcao’dan!
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