Nicolo Zaniolo artık Aslan!

Roma'nın 2018 yılında Inter'den transfer ettiği ve İtalyan futbolunun önemli yeteneklerinden biri olarak gösterilen Nicolo Zaniolo, bu sezon beklentilerin altında kalınca kulübüyle arasındaki ipler gerilmişti.Şampiyonluğa oynayan bir takımda kariyerine devam etmek isteyen ve Roma'da geçen sezon birlikte oynadığı Sergio Oliveira'dan takım ve şehir hakkında bilgi alanPazarlığa 30 milyon Euro ile oturan Roma cephesine Galatasaray 15 milyon Euro teklif etti. Daha sonra bu bonservise bonuslar da ekleyen Aslan, işi bitirdi. Ardından sarı-kırmızılı kulüp, Zaniolo ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladı. 4 ayda 1.5 milyon Euro kazanacak yıldız futbolcuya önümüzdeki sezon 3.5 milyon Euro garanti ücret ödenecek. Kulüp doktarlarının,İki hafta önce Premier Lig ekibi Bournemouth'tan gelen teklife olumsuz yanıt veren Nicolo Zaniolo, 12 Ocak'ta İtalya Kupası'nda Roma'nın Genoa'yı konuk ettiği maçta etkisiz futbolu nedeniyle yuhalandı ve o karşılaşmadan sonra forma giymedi. 23 yaşındaki orta sahanın kulübüyle Haziran 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyor.