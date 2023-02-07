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Giriş Tarihi: 7.2.2023

Nicolo Zaniolo artık Aslan!

MEHMET ÖZCAN
Nicolo Zaniolo artık Aslan!

Sarı-kırmızılı kulüp, Roma’yı 15 milyon Euro bonservis artı bonuslar karşılığında ikna etti. 3.5 yıllık kontrat yapılan 23 yaşındaki ofansif orta saha bugün İstanbul’a gelecek

Roma'nın 2018 yılında Inter'den transfer ettiği ve İtalyan futbolunun önemli yeteneklerinden biri olarak gösterilen Nicolo Zaniolo, bu sezon beklentilerin altında kalınca kulübüyle arasındaki ipler gerilmişti. Çizme basınında ayrılmak istediği haberleri uzun süredir gündemin ilk sırasında olan 23 yaşındaki orta saha, kendisine talip olan Galatasaray'ın teklifine 'Evet' dedi. Şampiyonluğa oynayan bir takımda kariyerine devam etmek isteyen ve Roma'da geçen sezon birlikte oynadığı Sergio Oliveira'dan takım ve şehir hakkında bilgi alan İtalyan yıldız, Galatasaray'ın Trabzonspor'u 2-1 yendiği maçı televizyondan izledi ve sarı-kırmızılı kulübün sosyal medyadaki paylaşımlarını beğendi.

4 AYDA 1.5 MİLYON EURO KAZANACAK
Pazarlığa 30 milyon Euro ile oturan Roma cephesine Galatasaray 15 milyon Euro teklif etti. Daha sonra bu bonservise bonuslar da ekleyen Aslan, işi bitirdi. Ardından sarı-kırmızılı kulüp, Zaniolo ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladı. 4 ayda 1.5 milyon Euro kazanacak yıldız futbolcuya önümüzdeki sezon 3.5 milyon Euro garanti ücret ödenecek. Kulüp doktarlarının, 7 Eylül 2020'de iki çapraz bağı kopan genç futbolcunun sağlık durumunu detaylıca incelediği ve olumlu rapor verdiği öğrenildi. Zaniolo bugün İstanbul'a gelecek.

İNGİLTERE'YE GİTMEK İSTEMEDİ
İki hafta önce Premier Lig ekibi Bournemouth'tan gelen teklife olumsuz yanıt veren Nicolo Zaniolo, 12 Ocak'ta İtalya Kupası'nda Roma'nın Genoa'yı konuk ettiği maçta etkisiz futbolu nedeniyle yuhalandı ve o karşılaşmadan sonra forma giymedi. 23 yaşındaki orta sahanın kulübüyle Haziran 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

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Nicolo Zaniolo artık Aslan!
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