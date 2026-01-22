Nijeryalılar buluşacak!

Transfer için vites yükselten G.Saray, Osimhen'in Nijerya Milli Takımı'ndan arkadaşları Ademola Lookman ve Raphael Onyedika için girişimlerini sürdürüyor. Atalanta'nın 28 yaşındaki hücum oyuncusu Lookman'ın peşinde Napoli de var. Uzun süredir takip edilen Club Brugge'ün 24 yaşındaki ön liberosu Onyedika için ise Cimbom, teklifini yaptı. Aslan'ın yıldızı Osimhen de bu iki arkadaşını G.Saray'a getirmek için devreye girdi.

'ÜLKENİN GÜZELLİĞİNİ ANLATTIM'

Tecrübeli forvet, Atletico Madrid maçının ardından şu açıklamaları yaptı: "İkisiyle de konuştum. G.Saray taraftarını, ne kadar büyük bir kulüp olduğumuzu ve ülkenin güzelliğini anlattım. Gelmeleri kulübümüz, oyuncularımız ve taraftarlarımız için iyi olur. Onyedika çok yetenekli. Gelirse birçok katkı sağlar. İkisini de ikna etmek için çabalıyorum. Dünyanın en büyük kulüplerinden bir tanesine gelip, bizimle oynasınlar isterim."

