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Giriş Tarihi: 19.10.2022

‘Nüyük’ düello

‘Nüyük’ düello
G.Saray, kendisine yönelik hakem hataları olduğunu iddia ederek F.Bahçe lehine kararlara dikkat çekti
'Birkaç kulüp dışında...'
G.SARAY gece yarısı bildirisi ile hakem hatalarına sert tepki gösterdi. İşte özetle o açıklama: "Galatasaray Spor Kulübü olarak, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftası sonrasındaki manzarayı iki kelimeyle tarif edebiliriz; Utanç Vesikası! VAR, manipülasyon aracı olarak kullanılmaktadır. Galatasaray'ın tüm maçlarında kısa devre yaparcasına çalışmayan VAR sisteminin, utanma, hakkaniyet ve adalet duygusunu kaybetmiş art niyetli kişiler tarafından, belli takımların işine gelir şekilde uygulandığı gerçeği artık şüphe götürmez bir şekilde gün yüzüne çıkmıştır. Görüyoruz ki bu haksızlıklar sadece bize değil kayrılan birkaç kulüp dışında herkese yapılmaktadır."

'BU UCUZ BİR YAKLAŞIM'
F.Bahçe ise takımın her alanda başarılı döneminde aşağı çekilmeye çalışıldığını belirtip "Mücadele edeceğiz" dedi
BAHÇE cephesinden de G.Saray'a yanıt geldi... 'İlginç zaman dilimlerinde' cümlesi ile başlayan açıklama özetle şöyle: "Camiamızın tek vücut olarak hedefe odaklandığı ve kaliteli bir oyunla kazanarak yoluna devam ettiği, tüm istatistiklerde iyi noktada olduğu zamana denk gelen bu ucuz yaklaşım; F.Bahçe'yi aşağı çekme amacından başka bir şey değildir. Bu hezeyan Türk futbolunun marka değerinin içini boşaltmaktan başka hiçbir işe yaramamaktadır. Takımımızın sahadaki emeğine, kendinden emin duruşuna zarar verme hedefinde olan her kişi ve kurumla gereken mücadeleyi vermekten kesinlikle geri durmayacağımızı vurguluyoruz."

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‘Nüyük’ düello
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