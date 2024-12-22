O dirsek faulden öteydi!

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, bugün deplasmanda oynayacakları Kayserispor maçı öncesinde İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde açıklamalarda bulundu. Deplasmandan kazanarak dönmeyi arzu ettiklerini ifade eden sarı-kırmızılı yönetici, Eyüpspor- Fenerbahçe karşılaşmasını da şaşkınlıkla izlediğini söyledi. "Biz hep futbolun adaletinden bahsediyoruz" diyen Öztürk,Devam ettirdi, gol oldu. Orta hakem görmedi, yan hakem de görmedi. Yan hakemler FIFA kokartlıydı. Arkasından Eyüp'ün bir golü faul gerekçesiyle sayılmadı. Ben ofsayt zannettim.dedi.TFF'den açıklama beklediğini belirten Öztürk, "Federasyon başkanımız, 19 takımın tamamını takip ediyor. İki hafta önce maçı izlemiş ve Eyüp'ün hakkının yendiğini söylüyor. Federasyon başkanımız daha objektiftir.diye konuştu.