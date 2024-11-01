Ocak yolcusu belli!

rotasyonunda Barış, Yunus ve Sallai'yi kullanan Okan Buruk, son seçenek olarak Ziyech'i düşünüyor. Forma bulamayan yıldız oyuncu devre arasında teklifleri değerlendirecek. Faslı futbolcunun menajeri de oyuncusuna kulüp aramaya başladı. G.Saray cephesi, sözleşmesinde +1 yıl opsiyon bulunan Ziyech'i bonservis bedeli almadan serbest bırakmaya hazır.