Ofsayt ustası

Mauro İcardi, ofsayttan kaçıp golleri sıralayarak farkını ortaya koydu
Süper Lig'de sezona Mauro İcardi damgasını vurdu. Transferin son günü gelen Arjantinli forvet, ligde forma giydiği 24 maçta 22 gol-7asistlik bir performans sergiledi ve Galatasaray'ın şampiyonluğunda başrolü oynadı. Yıldız oyuncu bu 24 maçın 13'ünde ofsayta hiç düşmedi. Savunmaarkasına koşuları ile rakiplerinicezalandıran İcardi'ye sezonboyunca 18 kez ofsayt bayrağıkalktı. Maç başına gol ortalaması1.2 olan İcardi'nin ofsayta yakalanmaoranı ise 0.75 oldu. 1993 doğumlu dünya yıldızı, ileri uçta tek başına oynamasına rağmen oyun zekâsı ile fark yarattı.
GOL CANAVARI!
SEZONUN ilk maçına 7. haftada Konyaspor karşısında çıkan İcardi, ilk skor katkısını ise 1 gol-1 asistle 23 Ekim 2022'deki Alanyaspor maçında verdi. Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye karşı oynadığı4 derbide de tabelayı değiştiren30 yaşındaki Arjantinli forvet,Süper Lig'i 6 maçlık gol serisiylebitirdi. Final haftalarında F.Bahçe, Beşiktaş ve Başakşehir ağlarını birer kez havalandıran İcardi; İstanbulspor, Sivasspor ve Ankaragücü maçlarında duble yaptı.