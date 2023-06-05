Ofsayt ustası

Süper Lig'de sezona Mauro İcardi damgasını vurdu. Transferin son günü gelen Arjantinli forvet, ligde forma giydiğibir performans sergiledi ve Galatasaray'ın şampiyonluğunda başrolü oynadı. Yıldız oyuncu bu 24 maçın 13'ünde ofsayta hiç düşmedi.1993 doğumlu dünya yıldızı, ileri uçta tek başına oynamasına rağmen oyun zekâsı ile fark yarattı.SEZONUN ilk maçına 7. haftada Konyaspor karşısında çıkan İcardi, ilk skor katkısını ise 1 gol-1 asistle 23 Ekim 2022'deki Alanyaspor maçında verdi.Final haftalarında F.Bahçe, Beşiktaş ve Başakşehir ağlarını birer kez havalandıran İcardi; İstanbulspor, Sivasspor ve Ankaragücü maçlarında duble yaptı.