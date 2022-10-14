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Giriş Tarihi: 14.10.2022

Oğlumuza Mehmet ismini verebiliriz

MEHMET ÖZCAN
Oğlumuza Mehmet ismini verebiliriz

Mertens ailesi kapılarını G.Saray TV’ye açarken, Belçikalı yıldızın eşi Katrin,“İki sene burada yaşadıktan sonra oğlumuza Mehmet ismini de verebiliriz” dedi

Dries Mertens ve eşi Katrin Kerkhofs kapılarını G.Saray TV'ye açtı. İstanbul'u ve Türkiye'yi çok sevdiklerini belirten Belçikalı yıldız, oğullarına neden Ciro adını verdiklerini "Bu Napolilerin lakabı. Orada 9 sene yaşadıktan sonra hatıra olsun istedik ve bunun için de ismini Ciro Romeo koyduk" sözleriyle açıkladı. Katrin ise "Belki iki sene burada yaşadıktan sonra oğlumuza Mehmet ismini de verebiliriz" ifadesini kullandı.

METİN OKTAY'IN FORMASI BÜYÜK SORUMLULUK
10 numarayı almanın daha önce bu formayı Metin Oktay'ın giymesi nedeniyle önemli bir sorumluluk olduğunu vurgulayan Mertens, "Bunun kulüp tarihi için ne anlam taşıdığını biliyorum. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum" ifadelerini kullandı. Tecrübeli futbolcu, "Taraftarlara mesajınız nedir?" sorusuna ise "Buraya kazanmaya geldim ve kazanacağım" yanıtını verdi.

MENEMEN VE KEBAP SEVİYORUZ
Yeni restoranları keşfetmeye çok meraklı olduklarını ifade eden Katrin "Daha küçük tarzdaki restoranları tercih ediyoruz. Menemen seviyoruz, yumurta, tavuk ve kebap seviyoruz. Nişantaşı'nda belli başlı dükkanlara gidiyoruz. Sultanahmet'i ve Karaköy'ü seviyoruz" diye konuştu.

EŞİM KATRİN'LE 11 YAŞINDA TANIŞTIK
Mertens, eşi Katrin ile 11 yaşında tanıştıklarını ve 16 yaşında çıkmaya başladıklarını söyledi. Katrin Kerkhofs ise "Mertens'in evlilik teklifi çok romantik oldu. Bir gün beni ilk defa görüştüğümüz parka götürdü. Otururken evlenme teklif etti, ben de kabul ettim" diye konuştu.

KEREM ÇOK YÜKSEK SESLE KONUŞUYOR!
Takımın en eğlenceli isminin Kerem Aktürkoğlu olduğunu vurgulayan Mertens, takım arkadaşı için "Konuşmayı çok seviyor ve yüksek sesle konuşuyor" değerlendirmesinde bulundu. 35 yaşındaki oyuncu, Okan Buruk için de "Hem eskiyi hem de yeniyi temsil ediyor. Çünkü eskiden takımın oyuncusuydu, şimdi de hoca ve bunun iyi bir sonuç çıkacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

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Oğlumuza Mehmet ismini verebiliriz
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