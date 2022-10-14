Oğlumuza Mehmet ismini verebiliriz

Dries Mertens ve eşi Katrin Kerkhofs kapılarını G.Saray TV'ye açtı. İstanbul'u ve Türkiye'yi çok sevdiklerini belirten Belçikalı yıldız, oğullarına neden Ciro adını verdiklerinisözleriyle açıkladı. Katrin iseifadesini kullandı.10 numarayı almanın daha önce bu formayı Metin Oktay'ın giymesi nedeniyle önemli bir sorumluluk olduğunu vurgulayan Mertens, ". Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum" ifadelerini kullandı. Tecrübeli futbolcu, "Taraftarlara mesajınız nedir?" sorusuna ise "" yanıtını verdi.Yeni restoranları keşfetmeye çok meraklı olduklarını ifade eden Katrin "Daha küçük tarzdaki restoranları tercih ediyoruz. Menemen seviyoruz, yumurta, tavuk ve kebap seviyoruz. Nişantaşı'nda belli başlı dükkanlara gidiyoruz. Sultanahmet'i ve Karaköy'ü seviyoruz" diye konuştu.Mertens, eşi Katrin ile 11 yaşında tanıştıklarını ve 16 yaşında çıkmaya başladıklarını söyledi. Katrin Kerkhofs ise "Mertens'in evlilik teklifi çok romantik oldu. Bir gün beni ilk defa görüştüğümüz parka götürdü. Otururken evlenme teklif etti, ben de kabul ettim" diye konuştu.Takımın en eğlenceli isminin Kerem Aktürkoğlu olduğunu vurgulayan Mertens, takım arkadaşı için "Konuşmayı çok seviyor ve yüksek sesle konuşuyor" değerlendirmesinde bulundu. 35 yaşındaki oyuncu, Okan Buruk için de "Hem eskiyi hem de yeniyi temsil ediyor. Çünkü eskiden takımın oyuncusuydu, şimdi de hoca ve bunun iyi bir sonuç çıkacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.