Okan Buruk 12’den vurdu

Takipçisi Fenerbahçe'nin bay geçtiği haftada puan farkını 9'a çıkaran Galatasaray'da Okan Buruk rüzgârı esiyor. Buruk, bir maçı daha kulübeden yaptığı değişiklikle çevirmesini bildi.Sezon başında Gomis'i alarak Antalya ve Ümraniye deplasmanlarında kazanan Okan Buruk, Leo Dubois'i sol beke çekerek Konyaspor galibiyetini hazırlamıştı. Barış Alper hamlesiyle Sivas'ta gülen Buruk'un, Trabzonspor derbisinde oyuna soktuğu Yunus penaltı kazandırdı, Kasımpaşa maçının ikinci yarısında oyuna giren Zaniolo da tek golü kaydetti.Berabere giden 6 maç, kenardan gelen oyuncuların yaptığı skor katkısıyla değişti.G.Saray öncesindeki son takımı Başakşehir ile 76 maça çıkıp şampiyonluk da yaşayan ve 1.62'lik puan ortalaması yakalayan Okan Buruk, G.Saray'da ise 27 maçta 2.56'lık başarıya ulaştı.Galatasaray'da antrenmanda sakatlanan Dries Mertens'in sağ diz iç yan bağlarında esneme tespit edildi. Tedavisi biten ve bireysel çalışan 35 yaşındaki hücum oyuncusunun, bu hafta takıma dönmesi bekleniyor. Ancak teknik heyet, Konyaspor maçı planlarını Belçikalı 10 numaraya göre yapmıyor. Mertens, milli arada fiziksel olarak %100 hazır hale gelecek. Tecrübeli futbolcunun sonraki karşılaşmalarda takımdaki yerini alması ve en yüksek verimde değerlendirilmesi hedefleniyor.