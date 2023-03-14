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Giriş Tarihi: 14.3.2023

Okan Buruk 12’den vurdu

MEHMET ÖZCAN
Okan Buruk 12’den vurdu

Galatasaray 23 karşılaşmada 48 gol atıp koltuğun tek sahibi oldu. Okan Buruk, kulübesini efektif kullanırken hamleleri ve değişiklikleri ile maçları çevirip 12 puan aldı

Takipçisi Fenerbahçe'nin bay geçtiği haftada puan farkını 9'a çıkaran Galatasaray'da Okan Buruk rüzgârı esiyor. Buruk, bir maçı daha kulübeden yaptığı değişiklikle çevirmesini bildi. Süper Lig'de 23 maçta 48 kez ağları havalandıran sarı-kırmızılı takımda bu gollerin 10'u yedek oyunculardan geldi. Sezon başında Gomis'i alarak Antalya ve Ümraniye deplasmanlarında kazanan Okan Buruk, Leo Dubois'i sol beke çekerek Konyaspor galibiyetini hazırlamıştı. Barış Alper hamlesiyle Sivas'ta gülen Buruk'un, Trabzonspor derbisinde oyuna soktuğu Yunus penaltı kazandırdı, Kasımpaşa maçının ikinci yarısında oyuna giren Zaniolo da tek golü kaydetti. Zirvede tek kalan Galatasaray tam 12 puanı hocası Okan Buruk'un kulübeden yaptığı dokunuşlara borçlu. Berabere giden 6 maç, kenardan gelen oyuncuların yaptığı skor katkısıyla değişti.




KENDİSİNE DE FARK ATTI!
G.Saray öncesindeki son takımı Başakşehir ile 76 maça çıkıp şampiyonluk da yaşayan ve 1.62'lik puan ortalaması yakalayan Okan Buruk, G.Saray'da ise 27 maçta 2.56'lık başarıya ulaştı.

MERTENS KONYA'DA İLK 11'E ÇOK ZOR
Galatasaray'da antrenmanda sakatlanan Dries Mertens'in sağ diz iç yan bağlarında esneme tespit edildi. Tedavisi biten ve bireysel çalışan 35 yaşındaki hücum oyuncusunun, bu hafta takıma dönmesi bekleniyor. Ancak teknik heyet, Konyaspor maçı planlarını Belçikalı 10 numaraya göre yapmıyor. Mertens, milli arada fiziksel olarak %100 hazır hale gelecek. Tecrübeli futbolcunun sonraki karşılaşmalarda takımdaki yerini alması ve en yüksek verimde değerlendirilmesi hedefleniyor.

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Okan Buruk 12’den vurdu
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