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Giriş Tarihi: 4.3.2025

Okan Buruk için 200 bin tweeti kim atıyor!

MURAT ÖZBOSTAN MURAT ÖZBOSTAN
Okan Buruk için 200 bin tweeti kim atıyor!
Galatasaray'ın en büyük sorunu kendisi! Yani bunu açalım: Galatasaray'ın dertleri var ama bunları çözecek bir doktoru yok.. Takım aşağı gidiyor.. Ama sanki hiçbir şey yokmuş gibi bir havada kulüp.. Başkan, yönetim, teknik kadro, doğru teşhis koyamıyor.. Okan Buruk'a taraftar, 'istifa et, git.." diyor, hakaretler yağdırıyorlar. Bu konuda 200 bin tweet atılıyor. Bu kadar basit mi? Ayıp.. Tüm Galatasaray yönetiminin ne olursa olsun hocanın arkasında durması lazım. G.Saray'ın puan farkı 4 ve avantajı var ama psikolojisi iyi değil.. Fenerbahçe topuyla, tüfeğiyle hücum oynuyor sen savunmada bekliyorsun.. Bu düşünce devam ederse F.Bahçe rüzgârı arkasına alarak 4 puan farkı da kapatabilir.. İcardi, Galatasaray için ciddi bir motivasyon unsuruydu ama o da takımı sahiplenmedi yeteri kadar.. Sakat da olsa Florya'da olmalıydı.. Özetle Galatasaray aynaya bakmalı.. "Bize ne oldu" sorusuna yanıt bulmalı..

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Okan Buruk için 200 bin tweeti kim atıyor!
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