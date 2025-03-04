Okan Buruk için 200 bin tweeti kim atıyor!

en büyük sorunu kendisi! Yani bunu açalım: Galatasaray'ın dertleri var ama bunları çözecek bir doktoru yok.. Takım aşağı gidiyor..Başkan, yönetim, teknik kadro, doğru teşhis koyamıyor.. Okan Buruk'a taraftar, 'istifa et, git.." diyor, hakaretler yağdırıyorlar. Bu konuda 200 bin tweet atılıyor. Bu kadar basit mi? Ayıp.. Tüm Galatasaray yönetiminin ne olursa olsun hocanın arkasında durması lazım. G.Saray'ın puan farkı 4 ve avantajı var ama psikolojisi iyi değil.. Fenerbahçe topuyla, tüfeğiyle hücum oynuyor sen savunmada bekliyorsun.. Bu düşünce devam ederse F.Bahçe rüzgârı arkasına alarak 4 puan farkı da kapatabilir..Sakat da olsa Florya'da olmalıydı.. Özetle Galatasaray aynaya bakmalı.. "Bize ne oldu" sorusuna yanıt bulmalı..