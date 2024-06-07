Okan Buruk ikiye katladı!

G.Saray'da ikinci şampiyonluğunu yaşayan Okan Buruk, bugün sarı-kırmızılı kulüp ile mukavelesini iki yıl uzatıyor.Başarılarına bir yenisini daha ekleyen 50 yaşındaki teknik adamın yeni kontratında maaşı 70 milyon TL'ye çıkarılacak.eni sözleşmede 2 milyon Euro seviyesinde kazanç elde edecek olan Okan Buruk, böylece %133 zam aldı.Buruk, Erden Timur'un ayrılığına üzüldüklerini söylerken şu ifadeleri kullandı: "Erden Timur'un kalmasını hepimiz istedik. Onun ayrılışı bizi üzdü."G.Saray'ı iki sene üst üste şampiyon yapan, F.Bahçe'nin Jose Mourinho hamlesini yorumladı: Beni daha çok motive eder. Yeni hedefimiz 25. zaferarı-kırmızılı takımın teknik direktörüG.Saray Adası'nda yapılan röportajda tecrübeli çalıştırıcının kazandığı kupalar da sergilendi. Buruk, F.Bahçe'nin Mourinho'yu getirmesi ve Beşiktaş'taki değişimi yorumlarken şunları söyledi: "Beşiktaş, yeni teknik direktörünü açıkladı. Van Bronckhorst çok başarılı, Avrupa Ligi'nde final oynamış, şampiyonluklar kazanmış bir hoca.Hedefimiz yine şampiyon olmak. Hedef 25... Şampiyonluk kutlamalarında abarttığımız yerler oldu. Bu konuda rahatsız olduğum yerler oldu.Falcılar, büyücüler...Söylemlerle, ithamlarla,Sadece Türk futbolu zarar görmedi. Süper Kupa maçına net bir nedeni olmadan çıkılmaması, imaj kırıcı bir şeydi.Son 6 senede 4 farklı şampiyon var, hepsi hak ederek kazandı."İlk planlamaya göre 4 pozisyona transfer düşünüyoruz.Başkanımız güçlü bütçeyle transferin içinde olacağımızı söyledi. Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak istiyoruz.bizim için önemli,da çok iyi bir sezon geçirdi. İkisinin de takımda kalmasını istiyorum."