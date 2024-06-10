Okan Buruk imparator’a yakın!

G.Saray'ı üst üste ikinci kez şampiyonluğa ulaştıran Okan Buruk, kupalarla dolu futbolculuk kariyerinin hoca olarak izinde gidiyor. Kulübede 10. sezonunu geride bırakan Buruk; son 6 seneye 3 lig şampiyonluğu, 1 Türkiye Kupası ve 1 TFF Süper Kupa sığdırdı. Okan Buruk, sarı-kırmızılı forma ile7 şampiyonluk, 4 Türkiye Kupası, 3 TFF Süper Kupa (Cumhurbaşkanlığı), 1 Başbakanlık Kupası, 1 UEFA Kupası ve 1 UEFA Süper Kupa kaldırırken, Beşiktaş'ta 2005-06 sezonunda Türkiye Kupası sevinci yaşadı.Fatih Terim ise futbolcu olarak göremediği lig şampiyonluğunu G.Saray'da 8 kez hocalığında elde ederek tarihe geçti.İmparator'un kariyerinde ayrıca U21 Türk Milli Takımı'nın başında kazandığı 1993 Akdeniz Oyunları şampiyonluğu da bulunuyor. Terim'in teknik direktör ve oyuncu olarak zafer sayısı 24.