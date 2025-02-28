Okan Buruk: Rakibin önemi yok

G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, bir sonraki turda kiminle eşleştiklerinin önemi olmadığını söyledi. Sakatlıksız turu geçmelerinin de önemli olduğunu belirten Buruk şu ifadelerle devam etti:

TOPU İÇERİ ATAMADIK

"Son maçta oynamayan 11 oyuncu ile sahadaydık. Top hep bizdeydi, pozisyon vermedik, maçı da domine ettik. Santrfor olmadan oynamanın sıkıntılarını yaşadık. Bir türlü topu içeri atamadık. Benim için değerli olan sakatlıksız maçı kapatmaktı. Yunus uzun zaman sonra oynadı, yavaş yavaş adapte olacak. Kazanarak çıkabilirdik ancak bu avantajımızı kaybettik. 1 gol bulsak çok daha rahat geçebilecek bir maçtı. Kiminle eşleştiğinizin önemi yok. Biz G.Sarayız, kiminle oynarsak elimizden geleni yapacağız. Keşke eşleşmeseydik demeyiz. Ligle ilgili marka değeri için açıklamalarımıza dikkat etmeliyiz."