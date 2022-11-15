Haberler Spor Haberleri Galatasaray Haberleri Okan Buruk Terim’i geçti
Giriş Tarihi: 15.11.2022

Okan Buruk Terim’i geçti

Okan Buruk Terim’i geçti
Galatasaray teknik Direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılı kulüpteki ilk sezonuna iyi bir başlangıç yaptı. Tecrübeli teknik adam, takımın başında çıktığı ilk 13 lig maçında 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 27 puan toplama başarısı gösterdi. Başarılı çalıştırıcı, son 5 sezonun ilk 13 maçı baz alındığında en başarılı hoca konumunda. Okan Buruk'tan önce görev alan Fatih Terim, ilk 13 maçlar baz alındığında geçen sezon 21, 2020-2021'de 26, 2019- 2020'de 20, 2018- 2019'da ise 24 puan toplayabildi. Okan Buruk, zorlu fikstür ve deplasman maçları ağırlıkta olmasına rağmen eski hocasını geride bıraktı.

EN ÇOK OKUNANLAR

EYT SON DAKİKA: Yasada yaş şartı olmayacak! İşte eksik primi olanlar için emeklilik yöntemi
Teröristbaşı Duran Kalkan’dan saldırı itirafı! Kasım ayını işaret eden alçak tehditler
BENZİN VE MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Yeni indirim geldi! Benzin ve motorin litre fiyatı ne kadar kadar olacak? İşte il il akaryakıt pompa fiyatları
SON DAKİKA | Taksim İstiklal Caddesi'ndeki patlamanın ardından görüntüler ortaya çıktı! Kadın terörist Ahlam Albashir böyle kaçtı
2022 emekli promosyon kampanyaları YENİLENDİ! İşte güncel en yüksek banka promosyonu veren bankalar listesi
Saldırıyı gerçekleştiren teröriste dair yeni detaylar ortaya çıktı! Karı-Koca kılığında...
SON DAKİKA: Emekli ve memurlar dikkat! Milyonlara ek zam: Emekli maaşı için 1.971 TL'ye varan artış
KYK BURS - KREDİ BAŞVURU TARİHLERİ 2022 – 2023: GSB ile KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak, başvuru ekranı erişime açıldı mı?
SON DAKİKA: Taksim İstiklal Caddesi'ndeki patlamada herkesin dikkatini çekmişti; İşte o bebek arabasının sahibi
İYİ Partili Aytun Çıray'dan akılalmaz iftira! Kırpılmış görüntü üzerinden kirli algı operasyonu
ARKADAŞINA GÖNDER
Okan Buruk Terim’i geçti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA