Okan Buruk Terim’i geçti

Galatasaray teknik Direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılı kulüpteki ilk sezonuna iyi bir başlangıç yaptı. Tecrübeli teknik adam, takımın başında çıktığı ilk13 lig maçında 8 galibiyet, 3 beraberlikve 2 mağlubiyetle 27 puan toplamabaşarısı gösterdi. Başarılı çalıştırıcı, son 5 sezonun ilk 13 maçı baz alındığında en başarılı hoca konumunda. Okan Buruk'tan önce görev alan Fatih Terim, ilk 13 maçlar baz alındığındageçen sezon 21, 2020-2021'de 26, 2019-2020'de 20, 2018-2019'da ise 24 puantoplayabildi. Okan Buruk, zorlu fikstür ve deplasman maçları ağırlıkta olmasına rağmen eski hocasını geride bıraktı.