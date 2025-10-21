Okan Buruk’a ‘çeyrek’ altın!‘

SABAH SPOR'un 2 Ekim'de 'Bu sözler boşuna verilmedi' manşetine taşıdığı haberin devamı geldi. Kadrosuna nokta atışı takviyeler isteyen Okan Buruk, listesinin ilk sırasına yazılan oyuncuların transferi gerçekleşince hedefini Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final olarak belirlemişti. Yönetim de bu beklentiye göre Buruk'un sözleşmesinde güncelleme yaptı. Garanti ücreti 140 milyon TL'den 200 milyon TL'ye çıkartılan başarılı teknik adam, üst üste 4. şampiyonluk halinde 30 milyon TL bonusla ödüllendirilecek. Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale kalınması halinde de Okan Buruk yine 30 milyon TL prim alacak. Buruk'un ayrıca Türkiye Kupası için 7.5, Süper Kupa için de 10 milyon TL bonusları bulunuyor. Pazar günü doğum gününü kutlayan Okan Buruk, oyuncularından hediye olarak Şampiyonlar Ligi galibiyeti istedi.





BODO/ GLİMT'E LİVERPOOL TARİFESİ

5-1'LİK Frankfurt faciasını Liverpool zaferiyle telafi eden Galatasaray, aynı ciddiyetle Bodo/Glimt maçına hazırlanıyor. İşte madde madde taktik planlama…

LİVERPOOL'U günlerce analiz eden Okan Buruk, Bodo/Glimt'i de teknik heyetiyle birlikte masaya yatırdı. Norveç ekibinin Şampiyonlar Ligi'nde berabere kaldığı Slavia Prag ve Tottenham maçları defalarca izlendi.

TEK forvetli 4-2-3-1 sisteminde değişiklik yapılmayacak. Lemina ile orta saha sağlama alınacak. İcardi yerine Osimhen ileri uçta başlayacak.

LİVERPOOL galibiyetini 1 milyon Euro primle ödüllendiren başkan Dursun Özbek, aynı rakamın sözünü Bodo/ Glimt için verdi.

SATIŞA çıkan sınırlı sayıda bilet tükendi ve Aslantepe yine 50 bini aşkın coşkulu taraftara ev sahipliği yapacak.