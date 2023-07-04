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Giriş Tarihi: 4.7.2023

Okan Buruk’tan, G.Saray’ın ikna etmek çalıştığı İcardi için çarpıcı yorum: Parayla satın alamaz

Okan Buruk’tan, G.Saray’ın ikna etmek çalıştığı İcardi için çarpıcı yorum: Parayla satın alamaz

“Hem ailesi hem kendisi Türkiye’de çok mutluydu. Büyük sevgi gördüler. Burada yaşadıklarını parayla alamaz. Ben planlarımı İcardi üzerine yaptım”

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Spor Gecesi Digital YouTube kanalına takımın durumu ve transferlerle ilgili önemli açıklamalar yaptı. Forvet bölgesinde planlarını İcardi üzerine yaptıklarını belirten tecrübeli çalıştırıcı şunları söyledi: "Onun yanına 2. forvet olabilecek ve aynı zamanda farklı mevkilerde oynayabilecek oyuncu da alacağız. İcardi ile vedalaşmadım, gelecek, başlayacak diye… O da buradan ayrılmadı aslında, Türkiye ile bağını hiç koparmadı. Ailesi ile birlikte Türkiye'de çok mutluydu. Bu da bizim için sevindirici."

ERDEN BEY TRANSFER İÇİN LONDRA'DA
"Burada yaşadıklarını parayla satın alamaz. Ümidimiz, 25 Temmuz'da ön eleme maçında sahada görmek. İcardi'nin Arabistan'dan 20-25 milyon Euro'luk teklif aldığına dair çıkan haberlerin doğru olduğunu biliyoruz. G.Saray kulübü elinden geleni yapıyor. Geçen sene lige başladığımızda 3 forvet oyuncumuz vardı. Belki yine 3 golcüyle başlayacağız. Bir kere işin üstündeyiz. Erden Bey Londra'da, net bir şekilde çalışıyoruz."

İCARDİ İÇİN ÇILGIN TEKLİF!
Galatasaray'ın bonservisini almak için yoğun mesai harcadığı Mauro İcardi için bir kez daha Suudi Arabistan iddiası gündeme geldi. İtalyan Tuttomercatoweb'te yer alan habere göre Arabistan ekibi Al-Shabab, Arjantinli yıldıza 2 yıllık sözleşme için 80 milyon Euro önerdi. Oyuncunun bonservisi için ise PSG'ye 20 milyon Euro teklif edildiği vurgulandı.

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Okan Buruk’tan, G.Saray’ın ikna etmek çalıştığı İcardi için çarpıcı yorum: Parayla satın alamaz
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