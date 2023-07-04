Okan Buruk’tan, G.Saray’ın ikna etmek çalıştığı İcardi için çarpıcı yorum: Parayla satın alamaz

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Spor Gecesi Digital YouTube kanalına takımın durumu ve transferlerle ilgili önemli açıklamalar yaptı. Forvet bölgesinde planlarını İcardi üzerine yaptıklarını belirten tecrübeli çalıştırıcı şunları söyledi: "Onun yanına 2. forvet olabilecek ve aynı zamanda farklı mevkilerde oynayabilecek oyuncu da alacağız.Bu da bizim için sevindirici.""Burada yaşadıklarını parayla satın alamaz.İcardi'nin Arabistan'dan 20-25 milyon Euro'luk teklif aldığına dair çıkan haberlerin doğru olduğunu biliyoruz. G.Saray kulübü elinden geleni yapıyor. Geçen sene lige başladığımızda 3 forvet oyuncumuz vardı.Galatasaray'ın bonservisini almak için yoğun mesai harcadığı Mauro İcardi için bir kez daha Suudi Arabistan iddiası gündeme geldi. İtalyan Tuttomercatoweb'te yer alan habere göre Arabistan ekibi Al-Shabab, Arjantinli yıldıza 2 yıllık sözleşme için 80 milyon Euro önerdi. Oyuncunun bonservisi için ise PSG'ye 20 milyon Euro teklif edildiği vurgulandı.