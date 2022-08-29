Okan Buruk’tan penaltı itirazı! Trabzonspor maçı sonrası o pozisyona isyan etti...

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trabzonspor maçının ardından basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Okan Buruk'un açıklamaları şöyle:
"Yorumlarsak, kaçırılan 2 puan olarak yorumlayacağım. Üstün olan taraftık. Trabzonspor'a karşı net pozisyonları yakaladık ve bu yüzden berabere kaldık. Topu içeri sokamadık. Kaçırdığımız 2 puan için üzgünüz. Oyun bizi mutlu etti. Dominant oyun oynadık"
"Bu oyunu geliştireceğiz. Sakatlıkları olanlar da dönecek. Transferler de olabilir. Yeni oluşan takım için oyun kendini gösterdi. Bundan sonra daha çok pozisyona girip, daha çok atarak devam edeceğiz."
"Bitiricilik sorunundan bahsedebiliriz. Ancak genç kaleci de net kurtardı. Uğurcan oynamadı diye sevinebiliyorsunuz ama Uğurcan'ın belki de çıkaramayacağı topları çıkardı."
"EN AZ 3 TRANSFER İÇİN ÇABALIYORUZ"
"Avrupa için son günler transferde. Gidecek oyunculara takım bulmak önemli. Sonrasında 8 Eylül'e kadar vakit var. Kadromuzu güçlü hale getirmek istiyoruz. En az 3 transfer için büyük çaba veriyoruz."
"Sürekli oyuncu izliyoruz. Transfer dönemi bittikten sonra ben de rahatlayacağım. Daha iyi takıma odaklanacağım. Takviye istiyoruz, ne kadar güçlü olursak... Taraftarın beklentisine hizmet etmek istiyoruz."
"ÇOK NET BİR EL POZİSYONU VAR"
"Çok net bir el pozisyonu var, onda çağırılmadı. Dört haftalık bölümde hakemler açısından mutlu musunuz derseniz çok mutlu değiliz ama bir pozisyon, telefondan gördüğüm kadarıyla çok net penaltı olarak görünüyor."
Öte yandan Okan Buruk, Sacha Boey'in gönderileceğine dair haberleri yalanladı. Tecrübeli çalıştırıcı, "Sacha Boey bizimle devam edecek. Takımımızın performans olarak en iyilerindendi." ifadelerini kullandı.