Okan Buruk’tan sözleşme mesajı: Buraya layık olmam en büyük kontrat

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur ile Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, muhabirlerle iftarda bir araya geldi ve merak edilenleri anlattı.ile oynadığımız son maç sonrası hakeme bir tepki olduile aramızda kontrat diye bir şey yok. Göreve gelirken de bir şey konuşmadık. Gönülden bir bağımız var.Maddi veya manevi bir beklentimiz yok. Bunu laf olsun diye söylemiyorum. Beni buraya layık görmeleri benim için en büyük kontrat.kalan maçları kazanmak zorundayız. Kendi işimizi kendimiz göreceğiz. Bazen rakipler puan kaybetsin diye beklersiniz ama biz bekleyecek değil kazanacak takımız.Galatasaray'da kalmasını istiyoruz. Taraftar ve kendisi de istiyor.farkından dolayı Fenerbahçe, Beşiktaş'a göre çok daha önde.iyi ve formda bir takım.Kazanmak için oynayacağız. İlk maçtaki hataları yapmayacağız.yerli statüsünde oynadığı için aldık. Sol bekteki tüm oyuncularıma güveniyorum.enerbahçe'de Arda Güler'in oynayıp oynamamasıyla ilgili benim yorum yapmam doğru olmaz.Çok yetenekli ama 'Türkiye'nin gelmiş geçmiş en yetenekli oyuncusu' yorumu için erken. Zaman gerek. Gelişimini görmek lazım.Elimdeki oyuncularla üçlü savunma oynamayı düşünmüyorum.Öndeki değişimleri yapıyoruz.ufak tefek ağrıları var. Eksikliğini hissettik.Başkanı Lale Orta'nın pozisyonlarda haklı olduğumuzu söylemesi güzel.bireysel bir çalışmayaptı. Cuma gününe(yarın) kadar yetiştirmeyeçalışacağız. Yetişmeihtimali var. Durumabakacağız.kuralındandolayı açıkçası çokzorlanıyoruz.Bazen yabancıoyuncuya nedenoynamayacağını anlatıyorumama bana hemen'Niye' diye soruyor.Buruk ile yönetim bir sorun yaşamazGALATASARAY yönetiminin Okan Buruk ile ilgili hiçbir problemi yok. Okan hoca, oyunculuğunda Galatasaray tarlasından yetişmiş ve aidiyet duygusunu kaybetmemiş bir insan. Ben sözleşme konusunda yönetimin başını ağrıttığını düşünmüyorum. Ayrıca 'Neden sözleşme uzatılmıyor' şeklinde bir tavır koyacağına da inanmıyorum.Geldiği ilk yıl, yeni kurulan bir takımla Galatasaray'ı zirveye taşıdı. Şartlar engel olmaz ve hakem hataları göz göre göre devam etmezse Galatasaray ipi göğüsleyecektir. Ayrıca Okan hocanın gövdeli oyuncuları yönetmesini de başarılı buluyorum. Tecrübeli olduğunu söyleyebilirim. Başakşehir ve Akhisar ile kazandığı lig ve kupa şampiyonlukları, Okan hocanın başarı kartvizitidir. Galatasaray; Fatih Terim sonrası, içinde G.Saray'ı üst düzeyde yaşayan bir teknik adamla yola devam etmeyi planlayacaktır.Galatasaray'a hoca yapan röportaj!OKAN Buruk geçen sene 21 Nisan'da, aylar sonra suskunluğunu bana bozarken,demişti. İşte sosyal medyada da patlayan bu röportaj, Okan Buruk'un kariyerinde bir dönüm noktası oldu ve genç teknik adam sonraki süreçte şartsız, koşulsuz Galatasaray'ın başına geçti. Şimdi gelinen noktada bir takımın teknik direktörü, oyuncularının yüzde 70'ten az ücret alamaz. Dolayısıyla yönetim jest yaparak ücretinde iyileştirmeye gitmeli ve bir kontrat ile de süreci yenilemedir. Bu taleple olmaz, bunu yönetim yapmalıdır.