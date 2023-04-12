Okan Buruk’tan sözleşme mesajı: Buraya layık olmam en büyük kontrat

“G.Saray ile aramızda kontrat diye bir şey yok. Göreve gelirken de bununla ilgili bir şey konuşmadık. Gönülden bir bağımız var. Tek hedefimiz takımı başarılı yapmak. Maddi-manevi beklentimiz yok.”
Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur ile Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, muhabirlerle iftarda bir araya geldi ve merak edilenleri anlattı. Birçok konuya değinenikiliden Buruk, hakem hataları,1+1 yıllık sözleşmesi ve zirveyarışı hakkında şöyle konuştu: BAŞAKŞEHIR ile oynadığımız son maç sonrası hakeme bir tepki oldu. Biz orada bittiğineinanıyoruz. Bizim işimizsahadaki oyun. Her şeyihakeme bağlayamayız. GALATASARAY ile aramızda kontrat diye bir şey yok. Göreve gelirken de bir şey konuşmadık. Gönülden bir bağımız var. Sadece benim açımdan değil,kulübümüz açısından da bu böyle.Tek hedefimiz Galatasaray'ı başarılıyapmak. Maddi veya manevi bir beklentimiz yok. Bunu laf olsun diye söylemiyorum. Beni buraya layık görmeleri benim için en büyük kontrat.
BİZİM GÜÇLÜ RAKİBİMİZ F.BAHÇE
LIGDE kalan maçları kazanmak zorundayız. Kendi işimizi kendimiz göreceğiz. Bazen rakipler puan kaybetsin diye beklersiniz ama biz bekleyecek değil kazanacak takımız. İCARDİ'NİN Galatasaray'da kalmasını istiyoruz. Taraftar ve kendisi de istiyor. PUAN farkından dolayı Fenerbahçe, Beşiktaş'a göre çok daha önde. Beşiktaş da kazanarak geliyor.Fikstürde de avantajları var. KAYSERİSPOR iyi ve formda bir takım. Kendi sahamızda dominantbir oyun hedefliyoruz. Kazanmak için oynayacağız. İlk maçtaki hataları yapmayacağız. ADEKUGBE'Yİ yerli statüsünde oynadığı için aldık. Sol bekteki tüm oyuncularıma güveniyorum.
ARDA'YI EN İYİ JESUS BİLİR
Fenerbahçe'de Arda Güler'in oynayıp oynamamasıyla ilgili benim yorum yapmam doğru olmaz. Takımın başında bir teknikadam var. En
doğrusunu görecek kişio. Çok yetenekli ama 'Türkiye'nin gelmiş geçmiş en yetenekli oyuncusu' yorumu için erken. Zaman gerek. Gelişimini görmek lazım. Yetenek olarak herkesin hemfikirolduğu nadir oyunculardan biri.
ÜÇLÜ SAVUNMA OYNAMAM
Elimdeki oyuncularla üçlü savunma oynamayı düşünmüyorum. Sacha Boey'inözellikle dörtlü savunmada etkiliolacağını düşünüyorum. Öndeki değişimleri yapıyoruz. Saha içi dizilişler zaman zamandeğişebiliyor. Ancak bizim busezonki düşüncemiz tamamendörtlü üzerinden gidiyor.
MERTENS'İ ÇOK ARADIK
Mertens'in ufak tefek ağrıları var. Eksikliğini hissettik. Diğeroyuncularımız da eniyisini yapmaya çalıştıama İcardi-Mertens ikilisidaha doğru oluyor. MHK Başkanı Lale Orta'nın pozisyonlarda haklı olduğumuzu söylemesi güzel. Benim istediğim aydınlanmaydı.Bundan mutluoldum ve kafamızdaki soruişaretleri gitti.
ABDÜLKERİM YETİŞEBİLİR
Abdülkerimbireysel bir çalışmayaptı. Cuma gününe(yarın) kadar yetiştirmeyeçalışacağız. Yetişmeihtimali var. Durumabakacağız. Yusuf'unoynamamasıtamamen yabancı kuralıylaalakalı değil. 8+3 kuralındandolayı açıkçası çokzorlanıyoruz. Oyuncudeğişiklikleri ve ilk11 kurmada sıkıntılaryaşıyoruz. Bazen yabancıoyuncuya nedenoynamayacağını anlatıyorumama bana hemen'Niye' diye soruyor.Bazen de nedenkendisini tercih ettiğimisoruyor.
İKI GÖRÜŞ
LEVENT TÜZEMEN
Buruk ile yönetim bir sorun yaşamaz
GALATASARAY yönetiminin Okan Buruk ile ilgili hiçbir problemi yok. Okan hoca, oyunculuğunda Galatasaray tarlasından yetişmiş ve aidiyet duygusunu kaybetmemiş bir insan. Ben sözleşme konusunda yönetimin başını ağrıttığını düşünmüyorum. Ayrıca 'Neden sözleşme uzatılmıyor' şeklinde bir tavır koyacağına da inanmıyorum. Galatasaray yönetiminin hedefi, uzun yıllarOkan Buruk ile birlikte çalışmak. Geldiği ilk yıl, yeni kurulan bir takımla Galatasaray'ı zirveye taşıdı. Şartlar engel olmaz ve hakem hataları göz göre göre devam etmezse Galatasaray ipi göğüsleyecektir. Ayrıca Okan hocanın gövdeli oyuncuları yönetmesini de başarılı buluyorum. Tecrübeli olduğunu söyleyebilirim. Başakşehir ve Akhisar ile kazandığı lig ve kupa şampiyonlukları, Okan hocanın başarı kartvizitidir. Galatasaray; Fatih Terim sonrası, içinde G.Saray'ı üst düzeyde yaşayan bir teknik adamla yola devam etmeyi planlayacaktır. Sonuç: Okan hoca ile yönetim arasındasözleşme ve para problemi olmaz.
MURAT ÖZBOSTAN
Galatasaray'a hoca yapan röportaj!
OKAN Buruk geçen sene 21 Nisan'da, aylar sonra suskunluğunu bana bozarken, "Ben o tesislere11 yaşında girdim, 18 sene oynadım. Sonraİtalya maceram oldu. Gittim, geldim...2008'de şampiyon olarak ayrıldım. Bu saattensonra yaşayacağım en büyük mutlulukda Galatasaray teknik direktörlüğü olur" demişti. İşte sosyal medyada da patlayan bu röportaj, Okan Buruk'un kariyerinde bir dönüm noktası oldu ve genç teknik adam sonraki süreçte şartsız, koşulsuz Galatasaray'ın başına geçti. Şimdi gelinen noktada bir takımın teknik direktörü, oyuncularının yüzde 70'ten az ücret alamaz. Dolayısıyla yönetim jest yaparak ücretinde iyileştirmeye gitmeli ve bir kontrat ile de süreci yenilemedir. Bu taleple olmaz, bunu yönetim yapmalıdır.