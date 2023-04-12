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Giriş Tarihi: 13.4.2023

Okan Buruk’tan sözleşme mesajı: Buraya layık olmam en büyük kontrat

MEHMET ÖZCAN
Okan Buruk’tan sözleşme mesajı: Buraya layık olmam en büyük kontrat

G.Saray ile aramızda kontrat diye bir şey yok. Göreve gelirken de bununla ilgili bir şey konuşmadık. Gönülden bir bağımız var. Tek hedefimiz takımı başarılı yapmak. Maddi-manevi beklentimiz yok.”

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur ile Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, muhabirlerle iftarda bir araya geldi ve merak edilenleri anlattı. Birçok konuya değinen ikiliden Buruk, hakem hataları, 1+1 yıllık sözleşmesi ve zirve yarışı hakkında şöyle konuştu:
BAŞAKŞEHIR ile oynadığımız son maç sonrası hakeme bir tepki oldu. Biz orada bittiğine inanıyoruz. Bizim işimiz sahadaki oyun. Her şeyi hakeme bağlayamayız.
GALATASARAY ile aramızda kontrat diye bir şey yok. Göreve gelirken de bir şey konuşmadık. Gönülden bir bağımız var. Sadece benim açımdan değil, kulübümüz açısından da bu böyle. Tek hedefimiz Galatasaray'ı başarılı yapmak. Maddi veya manevi bir beklentimiz yok. Bunu laf olsun diye söylemiyorum. Beni buraya layık görmeleri benim için en büyük kontrat.




BİZİM GÜÇLÜ RAKİBİMİZ F.BAHÇE

LIGDE kalan maçları kazanmak zorundayız. Kendi işimizi kendimiz göreceğiz. Bazen rakipler puan kaybetsin diye beklersiniz ama biz bekleyecek değil kazanacak takımız.
İCARDİ'NİN Galatasaray'da kalmasını istiyoruz. Taraftar ve kendisi de istiyor.
PUAN farkından dolayı Fenerbahçe, Beşiktaş'a göre çok daha önde. Beşiktaş da kazanarak geliyor. Fikstürde de avantajları var.
KAYSERİSPOR iyi ve formda bir takım. Kendi sahamızda dominant bir oyun hedefliyoruz. Kazanmak için oynayacağız. İlk maçtaki hataları yapmayacağız.
ADEKUGBE'Yİ yerli statüsünde oynadığı için aldık. Sol bekteki tüm oyuncularıma güveniyorum.

ARDA'YI EN İYİ JESUS BİLİR

Fenerbahçe'de Arda Güler'in oynayıp oynamamasıyla ilgili benim yorum yapmam doğru olmaz. Takımın başında bir teknik adam var. En
doğrusunu görecek kişi o. Çok yetenekli ama 'Türkiye'nin gelmiş geçmiş en yetenekli oyuncusu' yorumu için erken. Zaman gerek. Gelişimini görmek lazım. Yetenek olarak herkesin hemfikir olduğu nadir oyunculardan biri.

ÜÇLÜ SAVUNMA OYNAMAM

Elimdeki oyuncularla üçlü savunma oynamayı düşünmüyorum. Sacha Boey'in özellikle dörtlü savunmada etkili olacağını düşünüyorum. Öndeki değişimleri yapıyoruz. Saha içi dizilişler zaman zaman değişebiliyor. Ancak bizim bu sezonki düşüncemiz tamamen dörtlü üzerinden gidiyor.




MERTENS'İ ÇOK ARADIK

Mertens'in ufak tefek ağrıları var. Eksikliğini hissettik. Diğer oyuncularımız da en iyisini yapmaya çalıştı ama İcardi-Mertens ikilisi daha doğru oluyor.
MHK Başkanı Lale Orta'nın pozisyonlarda haklı olduğumuzu söylemesi güzel. Benim istediğim aydınlanmaydı. Bundan mutlu oldum ve kafamızdaki soru işaretleri gitti.

ABDÜLKERİM YETİŞEBİLİR

Abdülkerim bireysel bir çalışma yaptı. Cuma gününe (yarın) kadar yetiştirmeye çalışacağız. Yetişme ihtimali var. Duruma bakacağız. Yusuf'un oynamaması tamamen yabancı kuralıyla alakalı değil.
8+3 kuralından dolayı açıkçası çok zorlanıyoruz. Oyuncu değişiklikleri ve ilk 11 kurmada sıkıntılar yaşıyoruz. Bazen yabancı oyuncuya neden oynamayacağını anlatıyorum ama bana hemen 'Niye' diye soruyor. Bazen de neden kendisini tercih ettiğimi soruyor.

İKI GÖRÜŞ

LEVENT TÜZEMEN
Buruk ile yönetim bir sorun yaşamaz
GALATASARAY yönetiminin Okan Buruk ile ilgili hiçbir problemi yok. Okan hoca, oyunculuğunda Galatasaray tarlasından yetişmiş ve aidiyet duygusunu kaybetmemiş bir insan. Ben sözleşme konusunda yönetimin başını ağrıttığını düşünmüyorum. Ayrıca 'Neden sözleşme uzatılmıyor' şeklinde bir tavır koyacağına da inanmıyorum. Galatasaray yönetiminin hedefi, uzun yıllar Okan Buruk ile birlikte çalışmak. Geldiği ilk yıl, yeni kurulan bir takımla Galatasaray'ı zirveye taşıdı. Şartlar engel olmaz ve hakem hataları göz göre göre devam etmezse Galatasaray ipi göğüsleyecektir. Ayrıca Okan hocanın gövdeli oyuncuları yönetmesini de başarılı buluyorum. Tecrübeli olduğunu söyleyebilirim. Başakşehir ve Akhisar ile kazandığı lig ve kupa şampiyonlukları, Okan hocanın başarı kartvizitidir. Galatasaray; Fatih Terim sonrası, içinde G.Saray'ı üst düzeyde yaşayan bir teknik adamla yola devam etmeyi planlayacaktır. Sonuç: Okan hoca ile yönetim arasında sözleşme ve para problemi olmaz.



MURAT ÖZBOSTAN
Galatasaray'a hoca yapan röportaj!
OKAN Buruk geçen sene 21 Nisan'da, aylar sonra suskunluğunu bana bozarken, "Ben o tesislere 11 yaşında girdim, 18 sene oynadım. Sonra İtalya maceram oldu. Gittim, geldim... 2008'de şampiyon olarak ayrıldım. Bu saatten sonra yaşayacağım en büyük mutluluk da Galatasaray teknik direktörlüğü olur" demişti. İşte sosyal medyada da patlayan bu röportaj, Okan Buruk'un kariyerinde bir dönüm noktası oldu ve genç teknik adam sonraki süreçte şartsız, koşulsuz Galatasaray'ın başına geçti. Şimdi gelinen noktada bir takımın teknik direktörü, oyuncularının yüzde 70'ten az ücret alamaz. Dolayısıyla yönetim jest yaparak ücretinde iyileştirmeye gitmeli ve bir kontrat ile de süreci yenilemedir. Bu taleple olmaz, bunu yönetim yapmalıdır.

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Okan Buruk’tan sözleşme mesajı: Buraya layık olmam en büyük kontrat
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