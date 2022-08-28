Haberler Spor Haberleri Galatasaray Haberleri Okan Buruk'un kozu Mertens
Giriş Tarihi: 28.8.2022 10:27 Son Güncelleme: 28.8.2022 10:33

Okan Buruk'un kozu Mertens

MEHMET ÖZCAN
Okan Buruk’un kozu Mertens

Okan Buruk, Trabzonspor maçı için hücum planlarını Dries Mertens'in üstüne kurdu. Emre Akbaba yerine Belçikalı yıldızı ilk 11’de kullanacak olan teknik heyet, gol sorunu yaşayan Seferovic’e de hafta boyunca terapi yaptı.

Süper Lig'de sezonun ilk büyük maçına Trabzon'da çıkacak olan Galatasaray'da sakatlığı geçmeyen Midtsjö dışında eksik bulunmuyor. Ancak teknik heyet Leo Dubois, Luyindama, Ömer Bayram ve Taylan'ı da kadroya dahil etmedi.

Teknik direktör Okan Buruk, kafasındaki ilk 11'i de ince eleyip sık dokuyarak belirledi. Ümraniyespor maçında ikinci yarıda sergilenen futboldan memnun kalan Buruk, Emre Akbaba- Mertens değişikliği yapmaya karar verdi.

Trabzon deplasmanında Muslera'nın önünde yine Sacha Boey-Nelsson- Abdülkerim-Van Aanholt dörtlüsü görev yapacak. Orta saha merkezini Torreira ile Sergio Oliveira oluşturacak. Yunus ve Kerem kenarda, Mertens forvet arkasında ve Seferovic ileri uçta oynayacak.

GOMİS YİNE HAMLE OYUNCUSU OLACAK
Mertens'e göre hücum planlarını hazırlayan Okan Buruk, kulübeden hamle oyuncusu olarak ise Berkan, Emre Akbaba ve Gomis'i kullanacak. Buruk ve yardımcıları, üç haftadır gol atamayan Seferovic'le de özel görüşmeler yaptı ve İsviçreli 9 numarayı dev maça motive etti.

TAKTİK KOPENHAG'DAN
Okan Buruk ve yardımcıları bir hafta boyunca Trabzonspor'u analiz etti. Kopenhag rövanşını Florya'da birlikte izleyen sarı-kırmızılı teknik heyet, Danimarka ekibinden kopya çekecek. Kopenhag gibi takım savunmasında merkezi kapatmaya öncelik verecek olan Galatasaray, Trabzonspor'u kanat ortalarına zorlayacak. Abdülkerim Bardakcı'nın hava hakimiyetine güvenen sarı-kırmızılılar, bordomavili takımın defansında vereceği boşluklardan da Kerem ve Yunus faydalanmaya çalışacak.

ASLAN YALNIZ DEĞİL!
Galatasaray taraftarı Trabzon'da deplasman tribünündeki yerini alacak. Yasağın kalkmasıyla 2 bin 40 sarı-kırmızılı taraftar Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde takımlarını destekleyecek. Başkan Dursun Özbek de protokol tribününde Galatasaray'ı temsil edecek. Bu zorlu maçta takımı ve oyuncuları yalnız bırakmak istemeyen Özbek'e yöneticiler eşlik edecek.

SON ŞANSLARI OLACAK
Zorlu deplasmanda Van Aanholt, Abdülkerim, Kerem, Yunus ve Seferovic'in göstereceği performans, G.Saray'ın transfer stratejisini şekillendirecek. Stoper, sol bek, kenar ve forvet hamlesi yapmayı planlayan yönetim, Trabzon'daki oyuna göre ilk 11 ya da kulübeye takviyeye karar verecek. Özellikle ilk 3 maçta beklentileri karşılamayan Van Aanholt'un performansı merak ediliyor. Bu arada Cimbom, Cicaldau'yu Birleşik Arap Emirlikleri takımı Al Ittihad Kalba'ya kiralandığını açıkladı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Ümit Özdağ'dan camide planlı provokasyon! Kameramanı bakın kim çıktı: Yeni görüntüler...
Halk TV’nin patronuna ait kaçak villa inşaatı yıkılıyor
Gülşen neden tutuklandı, İmam Hatiplilere ne dedi? Şarkıcı Gülşen İmam Hatip olayı nedir, neden hapse girdi, cezası ne kadar?
Emekli promosyonu bankalarda 9 bin TL'ye ulaşıyor! En yüksek emekli promosyonu veren bankalar hangileri, ne kadar veriyorlar?
Ankara'da çok önemli gelişme: Memura 10 kat promosyon!
Binlerce vatandaş heyecanla bekliyor! Yusufeli taşınıyor
YKS EK TERCİH TARİHLERİ 2022 - ÖSYM ile YKS ek tercihleri başladı mı, ne zaman başlıyor?
SON DAKİKA: Bakan Kurum'dan flaş Kanal İstanbul açıklaması: Projeden tabi ki vazgeçmedik...
TRT’nin ‘Şanslı’ spikeri yakalandı
Füsun Günuğur kimdir, neden öldü? Ferhunde Hanımlar’ın Firdevs’i Füsun Günuğur kaç yaşındaydı, hastalığı neydi? İşte oynadığı diziler
ARKADAŞINA GÖNDER
Okan Buruk'un kozu Mertens
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA