Oley oley oley şampiyon Cimbombom

Sivasspor'u 2-0 yenen Galatasaray'da şampiyonluk havasına girildi. Başkan Dursun Özbek, 90 dakikanın ardından teknik direktörü Okan Buruk ve takımı tebrik etmek için soyunma odasına indi. Başkan Özbek'i gören yerli oyuncular, hep bir ağızdantezahüratını başlatırken yabancılar da Özbek lehine tempo tuttu.diye seslenen DursunÖzbek, Başakşehirve İstanbulspormaçlarında olduğugibi Sivassporgalibiyetinede prim verileceğiniaçıkladı.Bu sözler üzerinesoyunma odasındacoşku tavan yaptıvetezahüratıyükseldi. Hafta içindeoyuncularaödeme yapılacakve