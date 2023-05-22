Oley oley oley şampiyon Cimbombom

Takımın yanına giden Dursun Özbek’e “Büyük Başkan” diye bağıran oyuncular, 400’er bin TL’lik prim müjdesi sonrası şampiyonluk şarkılarına geçti. Ankaragücü maçı için ise prim miktarının birer milyon TL olması bekleniyor
Sivasspor'u 2-0 yenen Galatasaray'da şampiyonluk havasına girildi. Başkan Dursun Özbek, 90 dakikanın ardından teknik direktörü Okan Buruk ve takımı tebrik etmek için soyunma odasına indi. Başkan Özbek'i gören yerli oyuncular, hep bir ağızdan "BüyükBaşkan" tezahüratını başlatırken yabancılar da Özbek lehine tempo tuttu.
'BEN SİZLERE İNANDIM'
"Sizlere hepinandım. Şampiyonolacaksınız"diye seslenen DursunÖzbek, Başakşehirve İstanbulspormaçlarında olduğugibi Sivassporgalibiyetinede prim verileceğiniaçıkladı.Bu sözler üzerinesoyunma odasındacoşku tavan yaptıve "oley oley oleyoley şampiyon Cimbombom"tezahüratıyükseldi. Hafta içindeoyunculara 400'erbin TL ödeme yapılacakve Ankaragücüdeplasmanı için rekorprim (1 milyonTL) açıklanacak.