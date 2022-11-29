Oliveira alarmı!

Galatasaray'ın korktuğu başına geldi ve Dünya Kupası arası hazırlıklarında ilk fire verildi. Cumartesi günü yapılan antrenmanda sakatlanan Sergio Oliveira'nın durumu belli oldu.30 yaşındaki orta saha en az 1 ay yok. Tedavisine hemen başlanan Oliveira'nın 4-6 hafta arasında sahalara dönüşü planlanıyor.İlk 11'in bankosu olan Oliveira, Dünya Kupası arasından sonra oynanacak Türkiye Kupası'ndaki Keçiörengücü ile Süper Lig'deki İstanbulspor ve Sivasspor maçlarını kesin olarak kaçıracak.Ön libero Torreira'yı orta sahada tamamlayacak Norveçli yıldız, Oliveira'nın boşluğunu doldurmaya çalışacak.Sergio Oliveira, yaşadığı sakatlık sonrası sosyal medyadan, "Aldığım yüzlerce mesajdan çok etkilendim. Dün ayağımı burktum ve yaşadığım ağrıya dayanamıyorum. MR çekip sizi durumumla ilgili bilgilendireceğim" mesajı paylaşmıştı.Galatasaray'da bu sezon 13 Süper Lig ve 1 Türkiye Kupası maçında toplam 1010 dakika forma giyen Sergio Oliveira, 1 gol, 4 asistlikperformans sergiledi.