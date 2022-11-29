Oliveira alarmı!

30 yaşındaki orta sahanın sağ ayak bileğinde yırtık tespit edildi. Aslan, En az 1 ay forma giyemeyecek olan oyuncuyu, F.Bahçe derbisine yetiştirebilmek için yoğun bir tedavi uygulayacak
Galatasaray'ın korktuğu başına geldi ve Dünya Kupası arası hazırlıklarında ilk fire verildi. Cumartesi günü yapılan antrenmanda sakatlanan Sergio Oliveira'nın durumu belli oldu. Kulüpten yapılan açıklamaya göre;çekilen MR sonucunda Portekizlioyuncunun sağ ayak bileği dışyan bağlarında yırtık tespit edildi. 30 yaşındaki orta saha en az 1 ay yok. Tedavisine hemen başlanan Oliveira'nın 4-6 hafta arasında sahalara dönüşü planlanıyor.
TORREİRA'NIN ÖNÜNDE MIDTSJÖ OYNAYACAK
İlk 11'in bankosu olan Oliveira, Dünya Kupası arasından sonra oynanacak Türkiye Kupası'ndaki Keçiörengücü ile Süper Lig'deki İstanbulspor ve Sivasspor maçlarını kesin olarak kaçıracak. 8 Ocak haftasındaKadıköy'deki Fenerbahçe derbisineyetiştirilmeye çalışılacak deneyimlioyuncu yerine Fredrik Midtsjö forma giyecek. Ön libero Torreira'yı orta sahada tamamlayacak Norveçli yıldız, Oliveira'nın boşluğunu doldurmaya çalışacak.
AĞRIYA DAYANAMIYORUM!
Sergio Oliveira, yaşadığı sakatlık sonrası sosyal medyadan, "Aldığım yüzlerce mesajdan çok etkilendim. Dün ayağımı burktum ve yaşadığım ağrıya dayanamıyorum. MR çekip sizi durumumla ilgili bilgilendireceğim" mesajı paylaşmıştı.
LİGDE MAÇ KAÇIRMADI!
Galatasaray'da bu sezon 13 Süper Lig ve 1 Türkiye Kupası maçında toplam 1010 dakika forma giyen Sergio Oliveira, 1 gol, 4 asistlik
performans sergiledi.