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Giriş Tarihi: 12.5.2023

Önce şampiyon olalım kupa töreni sonra

Önce şampiyon olalım kupa töreni sonra

Derbide kupa töreni tartışmaları yöneticilerin “Daha şampiyon olmadık” sözü ile son buldu

Süper Lig'de G.Saray için bitime 4 maç kalırken sarı-kırmızılılar İstanbul-Sivas ve A.Gücü maçlarını kazanması halinde rakiplerinin durumuna bakmadan son hafta oynanacak F.Bahçe müsabakasına şampiyon olarak çıkacak. Şampiyonluğun garantilenmesi halinde son maçta F.Bahçe karşılaşmasının ardından kupa töreni yapılacağı iddiaları ortaya atılırken yönetimin de gündeminde bu konu vardı. Bazı yöneticiler bunun için TFF'ye şimdiden başvurulmasını isterken ağırlıklı bölüm ise buna karşı çıktı ve "Daha şampiyon olmadık" yorumunu yaptı. SABAH SPOR'UN ulaştığı G.Saraylı bir yönetici ise "Biz sadece 3 maçımıza bakıyoruz. Onları kazanıp şampiyon olmak istiyoruz. Bizim gündemimizde kupa töreni yok" yanıtını verdi.

İCARDİ 10 MİLYON EURO
Galatasaray'ın bonservisini almak için yoğun mesai harcadığı Mauro İcardi için İspanya basınından flaş bir iddia geldi. Fichajes'te yer alan habere göre, Arjantinli golcüyü elinden çıkarmaya hazırlanan Paris Saint Germain'in, bonservis bedeli olarak 10 milyon Euro belirlediği ileri sürüldü. Haberin detayında sarı-kırmızılı takımın, İcardi'yi transfer etmek için bütün fedakârlıkları yapmaya hazır olduğu ifade edilirken, Milan'ın da tecrübeli futbolcuyu takıma katmak istediği belirtildi.

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Önce şampiyon olalım kupa töreni sonra
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