Önce şampiyon olalım kupa töreni sonra

Süper Lig'de G.Saray için bitime 4 maç kalırken sarı-kırmızılılar İstanbul-Sivas ve A.Gücü maçlarını kazanması halinde rakiplerinin durumuna bakmadan son hafta oynanacak F.Bahçe müsabakasına şampiyon olarak çıkacak.yönetimin de gündeminde bu konu vardı. Bazı yöneticiler bunun için TFF'ye şimdiden başvurulmasını isterken ağırlıklı bölüm ise buna karşı çıktı veyorumunu yaptı.ulaştığı G.Saraylı bir yönetici iseyanıtını verdi.Galatasaray'ın bonservisini almak için yoğun mesai harcadığı Mauro İcardi için İspanya basınından flaş bir iddia geldi. Fichajes'te yer alan habere göre, Arjantinli golcüyü elinden çıkarmaya hazırlanan Paris Saint Germain'in, bonservis bedeli olarak 10 milyon Euro belirlediği ileri sürüldü. Haberin detayında sarı-kırmızılı takımın, İcardi'yi transfer etmek için bütün fedakârlıkları yapmaya hazır olduğu ifade edilirken, Milan'ın da tecrübeli futbolcuyu takıma katmak istediği belirtildi.