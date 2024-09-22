Onu suçlayamam!

Galatasaray'ın hocası Okan Buruk, F.Bahçe galibiyeti nedeniyle çok mutlu olduklarını söyledi. Deneyimli çalıştırıcı, "Ezeli rakibimiz karşısında deplasmanda alınan galibiyet çok önemli. Baştan sona çok rahat bir maç oldu. Futbol adına 90 dakika güzel geçtiİlk yarı 2-0'ı bulunca kendi adımıza maç kolaylaştı. Rakibi yanımıza yaklaştırmadık." dedi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Mourinho'nun şahsınız ve G.Saray hakkındaki demeçleri için ne diyorsunuz?" sorusuna ise "Bizim için önemli motivasyon F.Bahçe'yi yenmekti. Rakibin teknik adamının kim olduğu önemli değil" şeklinde yanıt verdi.