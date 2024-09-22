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Giriş Tarihi: 22.9.2024

Onu suçlayamam!

Buruk “Çok rahat kazandık” derken, Mourinho’nun sözleri için ise “Onu suçlayamayız. Bu da bir strateji” ifadelerini kullandı

Galatasaray'ın hocası Okan Buruk, F.Bahçe galibiyeti nedeniyle çok mutlu olduklarını söyledi. Deneyimli çalıştırıcı, "Ezeli rakibimiz karşısında deplasmanda alınan galibiyet çok önemli. Baştan sona çok rahat bir maç oldu. Futbol adına 90 dakika güzel geçti. İlk yarı 2-0'ı bulunca kendi adımıza maç kolaylaştı. Rakibi yanımıza yaklaştırmadık. Hakem iyi bir yönetim gösterdi. İki takımdan da oyun anlamında iyi işler çıktı. Kavga ve dövüşün olmadığı bir maç oldu. Puan farkı 5 oldu ama bunu konuşmak için daha erken" dedi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Mourinho'nun şahsınız ve G.Saray hakkındaki demeçleri için ne diyorsunuz?" sorusuna ise "Son iki senenin şampiyonu ve ligin en iyi kadrosuna sahip takımlardan birine karşı böyle açıklama yapmak normal. Mourinho'yu bazı demeçlerinde suçlamamalıyız. Bu da bir strateji. Bizim için önemli motivasyon F.Bahçe'yi yenmekti. Rakibin teknik adamının kim olduğu önemli değil" şeklinde yanıt verdi.

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Onu suçlayamam!
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