‘On’un yeri belli!

G.Saray'a gelir gelmez formayı kapan Sanchez, lig ve Avrupa'daki son 10 resmi maçın tamamında 90 dakika sahada kaldı.bonservis bedeli ile transfer edilen oyuncudan teknik direktör Okan Buruk da çok memnun. 3 ÜLKEYİ GERİ ÇEVİRDİKısa sürede değerini artıran Sanchez'in yaz transfer döneminde 15 milyon Euro'luk teklif aldığı ortaya çıktı. Eşi ve oğluyla Londra ayarında bir şehirde yaşamak isteyen 27 yaşındaki savunmacı, Şampiyonlar Ligi faktörü de eklenince Galatasaray'ı seçti.'hayır' diyen Davinson Sanchez'in bu tutumu Tottenham'ı köşeye sıkıştırdı ve