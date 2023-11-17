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Giriş Tarihi: 17.11.2023

‘On’un yeri belli!

MEHMET ÖZCAN
‘On’un yeri belli!

İmzayı atıp hemen formayı giyen Davinson Sanchez 10 mücadelenin tamamında 90 dakika sahadaydı. Kolombiyalı stoper, hocası Okan Buruk’un da vazgeçilmezi oldu

G.Saray'a gelir gelmez formayı kapan Sanchez, lig ve Avrupa'daki son 10 resmi maçın tamamında 90 dakika sahada kaldı. 9.5 milyon Euro bonservis bedeli ile transfer edilen oyuncudan teknik direktör Okan Buruk da çok memnun. 3 ÜLKEYİ GERİ ÇEVİRDİ
Kısa sürede değerini artıran Sanchez'in yaz transfer döneminde 15 milyon Euro'luk teklif aldığı ortaya çıktı. Eşi ve oğluyla Londra ayarında bir şehirde yaşamak isteyen 27 yaşındaki savunmacı, Şampiyonlar Ligi faktörü de eklenince Galatasaray'ı seçti. Rusya'dan Spartak Moskova, İngiltere'den Nottingham Forest ve Fransa'dan Rennes'e 'hayır' diyen Davinson Sanchez'in bu tutumu Tottenham'ı köşeye sıkıştırdı ve sarı-kırmızılılar 10 milyon Euro'nun altında bir rakama bonservisi aldı.

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‘On’un yeri belli!
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