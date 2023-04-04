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Giriş Tarihi: 4.4.2023

Operasyon başlıyor

BERKAY TURAN
Operasyon başlıyor

Aslan, takımın iskeletine giren kiralık oyuncular Rashica ve İcardi için harekete geçiyor. Hedef, haziran başında ikiliye imzayı attırmak

Takımın vazgeçilmezlerinden biri haline gelen Milot Rashica için yönetim harekete geçiyor. İngiliz ekibi Norwich City'den 1 sezon için kiralanan ve kulübü ile 30 Haziran 2025'e kadar kontratı bulunan 26 yaşındaki oyuncunun durumu sezon sonuna bırakılmayacak. Norwich'in 2021- 22 sezonu başında 11 milyon Euro'ya W.Bremen'den transfer ettiği Kosovalı yıldız için kulübü aynı bonservisi istese de yönetim bunu gerçekçi bulmuyor. İngiltere Championship Ligi'nde 7. sırada olan ve Premier Lig için play-off kovalayan Norwich'in aynı ligde kalması halinde Aslan, avantajlı olacak. Yönetim, ilk etapta 5 milyon Euro'yu 3 yıllık taksitler halinde ödemek üzere teklifini yapacak. Eli güçlü olan G.Saray cephesi oyuncunun da kalmak istemesi nedeniyle bonuslarla teklifi yükseltme opsiyonunu da elinde tutuyor.

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