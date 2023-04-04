Operasyon başlıyor

Takımın vazgeçilmezlerinden biri haline gelen Milot Rashica için yönetim harekete geçiyor. İngiliz ekibi Norwich City'den 1 sezon için kiralanan ve kulübü ilekadar kontratı bulunan 26 yaşındaki oyuncunun durumu sezon sonuna bırakılmayacak. Norwich'in 2021- 22 sezonu başındaW.Bremen'den transfer ettiği Kosovalı yıldız için kulübü aynı bonservisi istese de yönetim bunu gerçekçi bulmuyor. İngiltereolan ve Premier Lig için play-off kovalayan Norwich'in aynı ligde kalması halinde Aslan, avantajlı olacak. Yönetim, ilk etaptaödemek üzere teklifini yapacak. Eli güçlü olan G.Saray cephesi oyuncunun da kalmak istemesi nedeniyle