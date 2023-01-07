Orta saha Torreira’ya emanet

Hafta içinde büyükannesini kaybeden Lucas Torreira, salı sabahı apar topar ülkesi Uruguay'ın yolunu tutmuştu. Ankaragücü maçını kaçıran tecrübeli oyuncunun acısını paylaşan sarıkırmızılı oyuncular, gollerden sonra kameralara takım arkadaşının formasını gösterdi. Fenerbahçe derbisinde Torreira'ya ihtiyacı olan Okan Buruk, derbi planlarını Uruguaylı ön liberoya göre yapıyor. Cuma öğleden sonra ülkesinden İstanbul'a ulaşan Torreira için antrenman saati akşam bir saat ileri alındı. Yıldız oyuncunun, derbiye bir değil iki idman yaparak çıkması planlandı. Kadıköy'de forması garanti Torreira'ya orta sahada eşlik edecek isim henüz kesinleşmedi. Yerli kuralı sayesinde Berkan, Oliveira'ya göre bir adım önde.SÜPER Lig'de 19-25 arası haftaların programı açıklandı. 23. haftadaGalatasaray- Trabzonspor karşılaşması, 5 Şubat Pazar günü saat 19.00'da gerçekleşecek.13 Ocak Cuma saat 17.00 Kayseri- Sivasspor, 20.00 G.Saray-Hatayspor. Cumartesi 13.30 Antalya-Giresun, 16.00 Adana Demir- Ankaragücü, Konya-Beşiktaş, 19.00 Trabzonspor-Başakşehir. Pazar 13.30 Ümraniye-İstanbul, 16.00 Kasımpaşa-Karagümrük, 19.00 Gaziantep FK-Fenerbahçe.KADIKÖY'DE oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde deplasman yasağı uygulanacak.Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve yöneticiler ise tam kadro protokol tribününde oturup Okan Buruk ve oyuncularını bu zorlu maçta yalnız bırakmayacak.