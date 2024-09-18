Orta sahadan avladı

FK'nın, G.Saray karşısında tek golü Furkan Soyalp'ten geldi. 82. dakikada Torreira'nın kaptırdığı topta İlker'den pası alan 29 yaşındaki futbolcu, Muslera'nın önde olduğunu görünce orta saha çizgisinin üzerinden aşırtma bir vuruş yaptı ve meşin yuvarlak filelerle buluştu.tecrübeli kalecisi Fernando Muslera için kötü haber geldi. Sarı-kırmızılıların UEFA Şampiyonlar Ligi playoff rövanş maçında Young Boys'un galibiyet golünün ardından rakibine attığı tekme nedeniyle kırmızı kart gören Uruguaylı eldivenin cezası belli oldu. UEFA, Muslera'yı 3 müsabakadan men etti. 38 yaşındaki file bekçisi; Avrupa Ligi'ndekibu karşılaşmalarda yedek kaleci Günay Güvenç görev yapacak.Demirspor maçında sakatlanan Mauro İcardi, ülkesi Arjantin'de tedavi olmayı tercih etti. 15 gün boyunca yoğun tedavi uygulanan yıldız futbolcu,31 yaşındaki forvetin bu akşam İstanbul'da olması bekleniyor. Ancak tecrübeli oyuncu için teknik direktör Okan Buruk,dedi. Derbide Victor Osimhen ilk 11'de forma giyecek.