Orta sahadan avladı

Gaziantep
FK'nın, G.Saray karşısında tek golü Furkan Soyalp'ten geldi. 82. dakikada Torreira'nın kaptırdığı topta İlker'den pası alan 29 yaşındaki futbolcu, Muslera'nın önde olduğunu görünce orta saha çizgisinin üzerinden aşırtma bir vuruş yaptı ve meşin yuvarlak filelerle buluştu.
MUSLERA'YA 3 MAÇ CEZA
G.Saray'ın
tecrübeli kalecisi Fernando Muslera için kötü haber geldi. Sarı-kırmızılıların UEFA Şampiyonlar Ligi playoff rövanş maçında Young Boys'un galibiyet golünün ardından rakibine attığı tekme nedeniyle kırmızı kart gören Uruguaylı eldivenin cezası belli oldu. UEFA, Muslera'yı 3 müsabakadan men etti. 38 yaşındaki file bekçisi; Avrupa Ligi'ndeki PAOK, Rigas Skola ve Elfsborg maçlarında cezasını çekecek,
bu karşılaşmalarda yedek kaleci Günay Güvenç görev yapacak.
İCARDİ YOK OSİMHEN VAR!
ADANA
Demirspor maçında sakatlanan Mauro İcardi, ülkesi Arjantin'de tedavi olmayı tercih etti. 15 gün boyunca yoğun tedavi uygulanan yıldız futbolcu, iyileştiğini kulüp yetkililerine söyledi.
31 yaşındaki forvetin bu akşam İstanbul'da olması bekleniyor. Ancak tecrübeli oyuncu için teknik direktör Okan Buruk, "En az 1 hafta 10 gün süreye ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe maçında kesinlikle olmayacak"
dedi. Derbide Victor Osimhen ilk 11'de forma giyecek.